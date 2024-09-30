Существует 400 млн лет, но редко появляется на поверхности: названа самая старая река в мире

Исследователи назвали самую старую реку на Земле и рассказали, что она появляется на поверхности планеты лишь несколько раз в год.

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Наша планета усеяна невероятным количеством рек, озер, морей и океанов — вместе они покрывают более 70% поверхности Земли. Известно, что Нил является самой длинной рекой в мире, тогда как Амазонку считают самой большой по объему воды. Но какая из рек планеты самая старая и сколько ей лет? Ученые ответили на этот вопрос, пишет IFLScience.

Исследователи отмечают, что самая старая река в мире является предметом некоторых споров, однако большинство исследователей сходятся во мнении, что этот титул принадлежит реке Финке в Австралии, также известной как Ларапинта (на языке коренной общины).

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Известно, что Финке берет свое начало в хребте Макдоннелл на Северной территории Австралии и простирается примерно на 600-750 километров. Исследователи считают, что возраст реки составляет около 350-400 миллионов лет, но самое любопытное — Финке появляется лишь несколько раз в год после сильных дождей. Легенда коренных народов гласит, что река образовалась, когда Радужный Змей отправился на север из озера Эйр.

Точный возраст реки, к сожалению, чрезвычайно сложно определить, особенно в течение длительных геологических периодов. Для этого ученые и геологи анализируют окружающие экологические особенности, горные хребты и отложения в руслах рек, а также "извилины". Все эти особенности русла реки, изменившие ландшафт из-за сотен миллионов лет эрозии. Рассмотрение всех этих особенностей дает некоторое представление о возрасте того или иного ландшафта, однако не позволяет установить точную дату.

В то же время самой старой рекой в Северной Америке считается река Нью-Ривер, длина которой составляет 547 километров — она простирается от Голубого хребта в Северной Каролине до Вирджинии и Западной Вирджинии, где в конечном итоге впадает в реку Канова.

Исследователи отмечают, что оценки возраста этой реки сильно разнятся: от 10 до 360 миллионов лет. Предполагается, что она была названа "второй старейшей рекой в мире" во время рекламной кампании 1970-х годов, направленной на предотвращение строительства плотины на реке.

В то же время, самой старой рекой в Европе считается Маас — ее длина составляет 950 километров и она пролегает через три страны:

Бельгия;

Нидерланды;

Франция.

Согласно оценкам геологов, возраст реки Маас может составлять от 320 до 240 миллионов лет. Впрочем, ученые не исключают, что в дальнейшем могут появиться другие научные доказательства, в результате чего во главе рейтинга станет совсем другая река.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали самый старый, большой и глубокий океан на Земле.