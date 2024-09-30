Існує 400 млн років, але рідко з'являється: названо найстарішу річку у світі

Дослідники назвали найстарішу річку на Землі та розповіли, що вона з'являється на поверхні планети лише кілька разів на рік.

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Поверхня нашої планети всіяна неймовірною кількістю річок, озер, морів та океанів — разом вони вкривають понад 70% поверхні Землі. Відомо, що Ніл є найдовшою річкою у світі, тоді як Амазонку вважають найбільшою за обсягом води. Але яка з річок планети найстаріша і скільки їй років? Учені відповіли на це запитання, пише IFLScience.

Дослідники зазначають, що найстаріша річка у світі є предметом певних суперечок, проте більшість дослідників сходяться на думці, що цей титул належить річці Фінке в Австралії, також відомій як Ларапінта (мовою корінної громади).

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Відомо, що річка Фінке бере свій початок у хребті Макдоннелл на Північній території Австралії та простягається приблизно на 600-750 кілометрів. Дослідники вважають, що вік річки становить близько 350-400 мільйонів років, але найцікавіше — Фінке з'являється лише кілька разів на рік після сильних дощів. Легенда корінних народів свідчить, що річка утворилася, коли Райдужний Змій вирушив на північ з озера Ейр.

Точний вік річки, на жаль, надзвичайно складно визначити, особливо протягом тривалих геологічних періодів. Для цього вчені та геологи аналізують навколишні екологічні особливості, гірські хребти та відкладення в річищах річок, а також "звивини". Усі ці особливості річища річки, що змінили ландшафт через сотні мільйонів років ерозії. Розгляд усіх цих особливостей дає певне уявлення про вік того чи іншого ландшафту, проте не дає змоги встановити точну дату.

Водночас найстарішою річкою в Північній Америці вважається річка Нью-Ривер, довжина якої становить 547 кілометрів — вона тягнеться від Блакитного хребта в Північній Кароліні до Вірджинії та Західної Вірджинії, де в кінцевому підсумку впадає в річку Канова.

Дослідники зазначають, що оцінки віку цієї річки сильно різняться: від 10 до 360 мільйонів років. Припускають, що річку назвали "другою найстарішою річкою у світі" під час рекламної кампанії 1970-х років, спрямованої на запобігання будівництву греблі на річці.

Водночас найстарішою річкою в Європі вважається Маас — її довжина становить 950 кілометрів і вона пролягає через три країни:

Бельгія;

Нідерланди;

Франція.

Згідно з оцінками геологів вік річки Маас може становити від 320 до 240 мільйонів років. Утім, учені не виключають, що надалі можуть з'явитися інші наукові докази, внаслідок чого на чолі рейтингу стане зовсім інша річка.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найстаріший, найбільший і найглибший океан на Землі.