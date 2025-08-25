Глибоко в шахті виявлено найдавнішу воду у світі: яка вона на смак

Геолог виявила найдавнішу воду у світі глибоко в канадській шахті — її вік оцінюють у понад 2 мільярди років. Найдавніша вода у світі містила сліди життя і вчені спробували її на смак.

У 2016 році глибоко в канадській шахті геологи натрапили на щось цікаве: на глибині майже 3 кілометри під поверхнею землі команда виявила воду, яка була запечатана протягом 2,64 мільярда років. Цей зразок вважається найдавнішою водою з усіх зразків, виявлених на Землі, пише IFLScience.

Найдавніша вода у світі

За словами керівниці групи, професорки Барбари Шервуд Лоллар, коли люди думають про цю воду, вони припускають, що йдеться про крихітну кількість води, замкнену в породі. Але насправді це не так: вода в канадській шахті буквально тече зі швидкістю в кілька літрів на хвилину.

Вчені також виявили в цій стародавній воді сліди, які вказують на те, що в ній колись було присутнє життя. За словами професорки Шервуд Лоллар, вони з командою вивчили сульфат у воді й змогли помітити слід, що вказує на присутність життя. Їм також вдалося виявити, що сигнал, який вони помітили в рідинах, повинен бути створений мікробіологією, і, що найголовніше, повинен формуватися протягом дуже тривалого часу. Простими словами, мікроби, які залишили цю сигнатуру, не могли зробити це за одну ніч. Це вказує на те, що організми були присутні в цих рідинах у геологічному масштабі часу.

За словами іншого співавтора дослідження, доцента кафедри наук про Землю та атмосферу Альбертського університету Лонга Лі, сульфат у стародавній воді — не сучасний сульфат із поверхневих вод, що стікають. Вчені виявили, що сульфат, як і водень, фактично утворюється на місці внаслідок реакції між водою та гірськими породами. Простими словами, це вказує на те, що реакція відбуватиметься природним чином і може тривати доти, доки вода і гірські породи перебувають у контакті — потенційно, мільярди років.

Яка на смак стародавня вода?

За словами професорки Шервуд Лоллар, вона також спробувала на смак найдавнішу воду на планеті. Передбачалося, що вона матиме солоний смак, оскільки солоніша вода, як правило, старша. На подив команди, виявилася "дуже солоною і гіркою" і "набагато солонішою за морську воду". Це не дивно, враховуючи, що вона витримувалася понад 2 мільярди років.

