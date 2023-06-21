Геологи знайшли найдавнішу воду на Землі віком понад 2 млрд років: яка вона на смак

Дослідники виявили рідину під час дослідження канадської шахти на глибині близько 3 кілометрів – смак води дуже здивував вчених.

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Вік Землі налічує 4,6 мільярда років — за цей час наша планета пережила безліч кліматичних змін та еволюційних витків, і ми досі прагнемо зазирнути в її минуле, щоб дізнатися більше про планету, яка стала людству домівкою, пише IFLScience.

Ще у 2016 році геологи вивчали покинуту канадську шахту та зробили дивовижне відкриття. На глибині близько 3 кілометрів вони виявили проточну воду — аналіз зразків показав, що вона є найдавнішою водою на Землі, а її вік налічує від 1,5 до 2,64 мільярда років.

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Весь цей час вона була ізольована, що, можливо, і дозволило їй зберегтися у своєму первозданному вигляді. За словами авторки дослідження, професорки Барбари Шервуд Лоллар, вони з колегами також виявили сліди, що вказують на те, що у цій воді існувало життя.

По-перше, сульфат у воді зберіг "відбиток", що вказує на присутність у ньому життя. По-друге, цей сигнал, який вони виявили, мав бути зроблений мікробіологією. По-третє, він мав бути отриманий протягом досить тривалого періоду з погляду геології.

За словами Шервуд Лоллар, річ у тім, що мікроби, які виробляють цю сигнатуру, не могли зробити цього протягом доби — їм знадобилося значно більше часу. Дослідники припускають, що мікроби тисячоліттями виживали, використовуючи субстрати, вироблені радіацією.

Зазначимо, що сульфат у найдавнішій воді у світі — не те саме, що й сучасний сульфат із поверхневих вод, що стікають вниз. Дослідники виявили, що цей сульфат утворюється в результаті реакції між водою та гірською породою. За словами співавтора дослідження, доцента кафедри наук про Землю та атмосферу в Університеті Альберти, Лонга Лі, це свідчить про те, що реакція повинна була відбуватися природним чином і, по суті, могла продовжуватися доти, доки води та камінь були у контакті — потенційно це може тривати мільярди років.

Це відкриття відіграло важливу роль у науці, проте також дало уявлення про те, якою на смак є найдавніша вода на Землі. Забігаючи наперед, це зовсім не те, чого ми могли б очікувати. За словами Шервуд Лоллар, яка і спробувала найдавнішу воду на планеті на смак, вона передбачала, що рідина матиме солоний смак. Реальність виявилася такою, що вода була надзвичайно "солоною і гіркою", насправді в рази "солонішою, ніж морська вода". Втім, у цьому немає нічого дивного з огляду на те, що їй вже близько 2 мільярдів років.

Раніше Фокус писав про те, що вчені назвали найстаріше місто, що збереглося на Землі.