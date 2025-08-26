Загадку Стоунхенджа помогла раскрыть корова, которая жила в 2900 годах до нашей эры

Ученые нашли древний коровий зуб с челюстью, которые были намеренно оставлены строителями Стоунхенджа в 2995–2900 годах до нашей эры. Авторы нового исследования считают, что находка может предоставить доказательства того, что камни для Стоунхенджа перевозились на расстояние около 200 км из Уэльса.

Ученые говорят, что провели анализ третьего моляра древней коровы. Данные показали, что это животное родилось в Уэльсе. Также открытие подтверждает теорию о том, что древние строители Стоунхенджа могли использовать коров в качестве вьючных животных, чтобы перевозить огромные камни, пишет The Guardian.

Исследователи из Британской геологической службы (BGS), Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона нашли кое-что интересное в самом зубе коровы. В нем обнаружили резкие скачки изотопов свинца в период с конца зимы до весны. Ученые предполагают, что организм коровы во время беременности использовал свинец, который уже находился в костях беременного животного.

Содержание этого древнего свинца в скелете коровы говорит о том, что она родилась в регионе, богатом палеозойскими породами, такими же, как и голубые камни в Стоунхендже. Ранее ученые выяснили, что их доставляли из Уэльса.

«В очень раннем возрасте скелет коровы впитал свинец, и он происходил из древних палеозойский пород возрастом более 400 млн лет. Такие породы встречаются в основном в Великобритании, в Уэльсе, который является ближайшим источником свинца, а также в Озерном крае и Шотландии», - говорит научный сотрудник BGS и профессор Джейн Эванс.

Она добавляет, что останки животного, найденного в Уилтшире в Стоунхендже, говорят о том, что корова сперва паслась на более древних породах. Скорее всего, именно Уэльс является местом рождения этого животного.

«Челюсть коровы была помещена в очень специфическую часть древнейшей кольцевой структуры Стоунхенджа. Это может говорить о том, что кость положили во время какого-то ритуала», - добавляет Эванс.

Ранее ученые не находили доказательств того, что строители Стоунхенджа использовали крупны рогатый скот в качестве вьючных животных. Возможно, для этих целей использовались не коровы, а быки, добавляют авторы исследования.

«Сложно сказать, сколько времени может занять перетаскивание камней из Уэльса в Стоунхендж, поэтому нужно иметь достаточный запас провизии», - говорит Эванс.

Изотопный анализ углерода показал, что рацион коровы менялся в зависимости от сезона: зимой она питалась лесным кормом, а летом – открытым пастбищем. Изотопный анализ стронция указал на то, что сезонные источники пищи происходили из разных геологических зон, что позволяет предположить, что корова либо кочевала в зависимости от сезона, либо завозила зимний корм.

Хотя челюсть была найдена захороненной в Стоунхендже, неясно, прибыла ли корова на это место живой или её останки хранились там. Исследователи утверждают, что животное, возможно, имело значение для людей в период самого раннего строительства Стоунхенджа.

Напомним, ученые рассказали, где друиды могли проводить свои ритуалы. Некоторые считают, что таинственные структуры по всей Англии были местами, в которых проводили ритуалы друиды. Однако ученым до сих пор неизвестно, зачем их построили на самом деле.