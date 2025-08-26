Загадку Стоунхенджа допомогла розкрити корова, яка жила в 2900 роках до нашої ери

Учені знайшли стародавній коров'ячий зуб зі щелепою, які були навмисно залишені будівельниками Стоунхенджа у 2995-2900 роках до нашої ери. Автори нового дослідження вважають, що знахідка може надати докази того, що каміння для Стоунхенджа перевозили на відстань близько 200 км з Уельсу.

Related video

Учені кажуть, що провели аналіз третього моляра стародавньої корови. Дані показали, що ця тварина народилася в Уельсі. Також відкриття підтверджує теорію про те, що стародавні будівельники Стоунхенджа могли використовувати корів як в'ючних тварин, щоб перевозити величезні камені, пише The Guardian.

Дослідники з Британської геологічної служби (BGS), Кардіффського університету та Університетського коледжу Лондона знайшли дещо цікаве в самому зубі корови. У ньому виявили різкі стрибки ізотопів свинцю в період з кінця зими до весни. Учені припускають, що організм корови під час вагітності використовував свинець, який уже був у кістках вагітної тварини.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Вміст цього стародавнього свинцю в скелеті корови свідчить про те, що вона народилася в регіоні, багатому палеозойськими породами, такими самими, як і блакитне каміння в Стоунхенджі. Раніше вчені з'ясували, що їх доставляли з Уельсу.

"У дуже ранньому віці скелет корови ввібрав свинець, і він походив зі стародавніх палеозойських порід віком понад 400 млн років. Такі породи трапляються здебільшого у Великій Британії, в Уельсі, який є найближчим джерелом свинцю, а також в Озерному краї та Шотландії", — каже наукова співробітниця BGS і професорка Джейн Еванс.

Вона додає, що рештки тварини, знайденої у Вілтширі в Стоунхенджі, свідчать про те, що корова спершу паслася на більш давніх породах. Найімовірніше, саме Уельс є місцем народження цієї тварини.

"Щелепа корови була поміщена в дуже специфічну частину найдавнішої кільцевої структури Стоунхенджа. Це може свідчити про те, що кістку поклали під час якогось ритуалу", — додає Еванс.

Раніше вчені не знаходили доказів того, що будівельники Стоунхенджа використовували велику рогату худобу як в'ючних тварин. Можливо, для цих цілей використовувалися не корови, а бики, додають автори дослідження.

"Складно сказати, скільки часу може зайняти перетягування каміння з Уельсу в Стоунхендж, тому потрібно мати достатній запас провізії", — каже Еванс.

Ізотопний аналіз вуглецю показав, що раціон корови змінювався залежно від сезону: взимку вона харчувалася лісовим кормом, а влітку — відкритим пасовищем. Ізотопний аналіз стронцію вказав на те, що сезонні джерела їжі походили з різних геологічних зон, що дає змогу припустити, що корова або кочувала залежно від сезону, або завозила зимовий корм.

Хоча щелепу було знайдено похованою в Стоунхенджі, незрозуміло, чи прибула корова на це місце живою, чи її останки зберігалися там. Дослідники стверджують, що тварина, можливо, мала значення для людей у період найбільш раннього будівництва Стоунхенджа.

Нагадаємо, вчені розповіли, де друїди могли проводити свої ритуали. Дехто вважає, що таємничі структури по всій Англії були місцями, в яких проводили ритуали друїди. Проте вченим досі невідомо, навіщо їх побудували насправді.