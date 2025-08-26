Птицы на Земле стали петь на час дольше: что с ними происходит

Ученые изучили миллионы часов записей птичьих трелей и пришли к выводу, что птицы в последнее время стали петь намного дольше обычного. Подобное поведение птиц наблюдается по всему миру.

Related video

Исследователи считают, что причина такого поведения кроется в световом загрязнении, пишет New Atlas.

Анализ был проведен учеными из Университета Южного Иллинойса и Университета штата Оклахома. Они проанализировали 2,6 млн случаев начала пения птиц утром и то, когда это пение прекращалось вечером. Данные были взяты из проекта BirdWeather, в рамках которого участники-любители устанавливают записывающие устройства во дворах своих домов для улавливания звуков окружающей среды. Программное обеспечение может отделять пение птиц от других звуков и передавать эту информацию проекту.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Команда изучила особенности дневного образа жизни 583 видов птиц. Оказалось, что птицы в регионах с наибольшим световым загрязнение поют на 50 минут дольше, чем остальные. Также птицы, которые живут в наиболее ярко освещенных местах, начинали петь примерно на 18 минут раньше остальных, и продолжали щебетать на 32 минуты дольше вечером.

Исследователи выяснили, что больше остальных пострадали виды птиц, у которых большие глаза, открытые гнезда и обширные ареалы обитания. Больше всего световое загрязнение влияло на пение птиц в период их размножения.

Последствия таких изменения пока остаются неясными, ученые не могут сказать, как это повлияет на птиц в будущем.

«С одной стороны, 50 минут продолжительной активности могут представлять собой существенную потерю времени отдыха, особенно в период размножения, который и без того является сложным для птиц», — пишут ученые в своем исследовании.

Однако длительная активность может не приводить к дефициту сна и его негативным последствиям, если птицы могут отдыхать в течение дня, спать более интенсивно в периоды бездеятельности или спать одним полушарием мозга во время активности.

Напомним, самая крупная птица-убийца не чувствовала себя в безопасности на Земле. Исследователи изучили ископаемые останки древних гигантских птиц-убийц и пришли к выводу, что они не являлись высшими хищниками. Следы на костях указывают на то, что они стали добычей для другого хищника высшего порядка.