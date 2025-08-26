Птахи на Землі стали співати на годину довше: що з ними відбувається

Вчені вивчили мільйони годин записів пташиних трелей і дійшли висновку, що птахи останнім часом стали співати набагато довше, ніж зазвичай. Подібна поведінка птахів спостерігається по всьому світу.

Дослідники вважають, що причина такої поведінки криється у світловому забрудненні, пише New Atlas.

Аналіз провели вчені з Університету Південного Іллінойсу та Університету штату Оклахома. Вони проаналізували 2,6 млн випадків початку співу птахів вранці і те, коли цей спів припинявся ввечері. Дані були взяті з проєкту BirdWeather, у рамках якого учасники-аматори встановлюють записувальні пристрої у дворах своїх будинків для вловлювання звуків навколишнього середовища. Програмне забезпечення може відокремлювати спів птахів від інших звуків і передавати цю інформацію проєкту.

Команда вивчила особливості денного способу життя 583 видів птахів. Виявилося, що птахи в регіонах з найбільшим світловим забрудненням співають на 50 хвилин довше, ніж інші. Також птахи, які живуть у найбільш яскраво освітлених місцях, починали співати приблизно на 18 хвилин раніше за інших, і продовжували щебетати на 32 хвилини довше ввечері.

Дослідники з'ясували, що більше за інших постраждали види птахів, у яких великі очі, відкриті гнізда і великі ареали проживання. Найбільше світлове забруднення впливало на спів птахів у період їхнього розмноження.

Наслідки таких зміни поки залишаються незрозумілими, вчені не можуть сказати, як це вплине на птахів у майбутньому.

"З одного боку, 50 хвилин тривалої активності можуть являти собою істотну втрату часу відпочинку, особливо в період розмноження, який і без того є складним для птахів", — пишуть учені у своєму дослідженні.

Однак тривала активність може не призводити до дефіциту сну та його негативних наслідків, якщо птахи можуть відпочивати впродовж дня, спати більш інтенсивно в періоди бездіяльності або спати однією півкулею мозку під час активності.

