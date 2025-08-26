Пошли против течения: стаи крошечных сомов взбираются на водопады высотой 4 метра (видео)

Валы водопада реки Акидауана достигают высоты в 4 метра и ученые только что заметили, что стаи крошечных сомов каким-то странным образом умудряются взбираться на них, подобно скалолазам. Как им это удается.

Исследователи из Федерального университета Мату-Гросу-ду-Сул наблюдали за черно-полосатыми оранжевыми рыбками после того, как местная полиция сообщила, что тысячи сомов-шмелей с оранжевыми плавниками странным образом карабкаются по водопаду в Бразилии, пишет Science Alert.

Крошечные сомы карабкаются по водопаду

Исследователям потребовалось 20 часов, чтобы понаблюдать за тем, как крошечные сомы (Rhyacoglanis paranensis), длина которых менее 4 сантиметров, действуют подобно миниатюрным скалолазам.

На более плоских и горизонтальных скалах скопления были настолько огромными, что особи возвышались друг над другом, взбираясь на большое скопление рыб. Отметим, что миграция более мелких видов рыб остается в значительной степени малоизученной по ряду причин, но главными считаются:

эти события кратковременны;

происходят в определенных условиях окружающей среды;

их сложно обнаружить в чрезвычайно разнообразных экосистемах.

Как рыбы карабкаются по водопаду

Исследователи заметили, что рыбы широко расправляли плавники, словно якорь, а затем извивались, чтобы подтянуться. Ученые также считают, что рыбам, вероятно, помогает механизм всасывания. Водяные шмели так стремились подняться наверх, что даже залезли на ведро, которое исследователи использовали возле водопада.

Команда также взяла пробы и результаты показали, что альпинисты в основном были взрослыми особями, поэтому они, вероятно, перемещались вверх по течению для размножения – подобно тому, как это делают лососи.

Более внимательно изученные особи имели пустые желудки, что подтверждает эту теорию, поскольку другие рыбы, мигрирующие в пресной воде, также часто не питаются во время своих трудных путешествий.

По словам команды, результаты новой работы ученых подчеркивают важность полевых наблюдений для понимания экологической роли и потребностей в охране мелких мигрирующих рыб. Это особенно важно в контексте потенциальных угроз, связанных с фрагментацией среды обитания и перекрытием рек плотинами.

