Пішли проти течії: зграї крихітних сомів підіймаються на водоспади заввишки 4 метри (відео)

Вали водоспаду річки Акідауана сягають висоти 4 метри, і вчені щойно помітили, що зграї крихітних сомів якимось дивним чином примудряються підійматися на них, подібно до скелелазів. Як їм це вдається.

Related video

Дослідники з Федерального університету Мату-Гросу-ду-Сул спостерігали за чорно-смугастими помаранчевими рибками після того, як місцева поліція повідомила, що тисячі сомів-джмелів із помаранчевими плавниками дивним чином деруться водоспадом у Бразилії, пише Science Alert.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Крихітні соми деруться по водоспаду

Дослідникам знадобилося 20 годин, щоб поспостерігати за тим, як крихітні соми (Rhyacoglanis paranensis), довжина яких менше ніж 4 сантиметри, діють подібно до мініатюрних скелелазів.

На більш плоских і горизонтальних скелях скупчення були настільки величезними, що особини височіли одна над одною, підіймаючись на велике скупчення риб. Зазначимо, що міграція дрібніших видів риб залишається значною мірою маловивченою з низки причин, але головними вважаються:

ці події короткочасні;

відбуваються в певних умовах навколишнього середовища;

їх складно виявити в надзвичайно різноманітних екосистемах.

Як риби деруться водоспадом

Дослідники помітили, що риби широко розправляли плавники, немов якір, а потім звивалися, щоб підтягнутися. Учені також вважають, що рибам, імовірно, допомагає механізм всмоктування. Водяні джмелі так прагнули піднятися нагору, що навіть залізли на відро, яке дослідники використовували біля водоспаду.

Команда також взяла проби, і результати показали, що альпіністи здебільшого були дорослими особинами, тож вони, імовірно, переміщалися вгору за течією для розмноження — подібно до того, як це роблять лососі.

Більш уважно вивчені особини мали порожні шлунки, що підтверджує цю теорію, оскільки інші риби, які мігрують у прісній воді, також часто не харчуються під час своїх важких мандрівок.

За словами команди, результати нової роботи вчених підкреслюють важливість польових спостережень для розуміння екологічної ролі та потреб в охороні дрібних риб, що мігрують. Це особливо важливо в контексті потенційних загроз, пов'язаних із фрагментацією середовища проживання і перекриттям річок греблями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найкрихітнішу рибу в усьому світі.

Раніше Фокус писав про те, що дуже особливі риби 30 років ховалися від учених: як слиз робив їх "невидимими".