На дне Балтийского моря нашли Атлантиду каменного века: она была затеряна 8500 лет назад (фото)

В датском заливе Орхус археологи нашли древний затонувший город, который неофициально был назван Атлантидой каменного века.

Related video

На месте древнего города ученые нашли кости животных, каменные орудия, а также наконечники стрел и самое важное – кусочек обработанного дерева. Это по мнению ученых указывает на то, что на обнаруженном месте действительно было поселение, которое вело организованную деятельность, пишет Daily Mail.

Речь идет о небольшом поселении, которое, по-видимому, занимало всего 40 квадратных метров.

Исследователи объясняют, что около 8500 лет назад закончился последний на сегодняшний день ледниковый период, когда огромные ледяные щиты планеты начал таять. В результате этого уровень моря начал резко подниматься, затапливая поселения каменного века и вынуждая древних людей строить свои дома в глубине материка.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Такое резкое и масштабное изменение уровня моря до неузнаваемости изменило береговые линии, отмечает археолог Питер Мо Аструп, который возглавил раскопки.

Древние рыболовные снасти Фото: Peter Moe Astrup

«Мы нашли настоящую капсулу времени. Когда уровень моря поднялся, все поселение оказалось в бескислородной среде, где время фактически остановилось. Под водой мы нашли старую береговую линию, а также поселение, которое находилось на затопленном берегу», - говорит Аструп.

В рамках исследования водолазам пришлось спуститься на глубину около 8 метров. С помощью специальных вакуумных аппаратов они собрали со дна моря самые хрупкие артефакты. Эта находка является результатом 6-летнего международного проекта, стоимость которого составила 15,5 млн долларов. В рамках проекта ученые занимались картированием участков морского дна Балтийского и Северного морей.

Таким образом исследователи хотя изучить затонувшие ландшафты Северной Европы, а также отыскать мезолитические поселения. Последние могут оказаться под угрозой уничтожения из-за планов по расширению строительства морских ветряных электростанций и другой инфраструктуры.

Ранее подобные поселения каменного века находили в глубине материка, но поселение под Орхусом является первым, которое удалось обнаружить на дне моря.

Аструп со своей командой надеется обнаружить на месте древнего поселения гарпуны, рыболовные крючки, а также остатки других рыболовных сооружений.

Древние люди, которые жили на побережье, полагались на рыболовство, охоту на тюленей, также они собирали травы и другие дары леса. К примеру, на месте поселения были найдены остатки древесины и орехов.

Древняя древесина, поднятая со дна залива Фото: Peter Moe Astrup

Напомним, археолог утверждает, что наконец-то нашел Атлантиду. В своих трудах философ из Древней Греции Платон описывает развитую цивилизацию, которая строила величественные храмы и массивные портовые стены. В конце концов эту цивилизацию поглотило море более 11,6 тыс. лет назад.