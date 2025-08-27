На дні Балтійського моря знайшли Атлантиду кам'яної доби: вона була загублена 8500 років тому (фото)

У данській затоці Орхус археологи знайшли стародавнє затонуле місто, яке неофіційно було названо Атлантидою кам'яного віку.

На місці стародавнього міста вчені знайшли кістки тварин, кам'яні знаряддя, а також наконечники стріл і найважливіше — шматочок обробленого дерева. Це на думку вчених вказує на те, що на виявленому місці справді було поселення, яке вело організовану діяльність, пише Daily Mail.

Йдеться про невелике поселення, яке, мабуть, займало всього 40 квадратних метрів.

Дослідники пояснюють, що близько 8500 років тому закінчився останній на сьогодні льодовиковий період, коли величезні крижані щити планети почали танути. Унаслідок цього рівень моря почав різко підійматися, затоплюючи поселення кам'яної доби та змушуючи стародавніх людей будувати свої будинки в глибині материка.

Така різка і масштабна зміна рівня моря до невпізнання змінила берегові лінії, зазначає археолог Пітер Мо Аструп, який очолив розкопки.

Стародавні рибальські снасті Фото: Peter Moe Astrup

"Ми знайшли справжню капсулу часу. Коли рівень моря піднявся, все поселення опинилося в безкисневому середовищі, де час фактично зупинився. Під водою ми знайшли стару берегову лінію, а також поселення, яке знаходилося на затопленому березі", — каже Аструп.

У рамках дослідження водолазам довелося спуститися на глибину близько 8 метрів. За допомогою спеціальних вакуумних апаратів вони зібрали з дна моря найкрихкіші артефакти. Ця знахідка є результатом 6-річного міжнародного проєкту, вартість якого склала 15,5 млн доларів. У рамках проєкту вчені займалися картуванням ділянок морського дна Балтійського і Північного морів.

Таким чином дослідники хочуть вивчити затонулі ландшафти Північної Європи, а також відшукати мезолітичні поселення. Останні можуть опинитися під загрозою знищення через плани з розширення будівництва морських вітряних електростанцій та іншої інфраструктури.

Раніше подібні поселення кам'яного віку знаходили в глибині материка, але поселення під Орхусом є першим, яке вдалося виявити на дні моря.

Аструп зі своєю командою сподівається виявити на місці стародавнього поселення гарпуни, рибальські гачки, а також залишки інших рибальських споруд.

Стародавні люди, які жили на узбережжі, покладалися на рибальство, полювання на тюленів, також вони збирали трави та інші дари лісу. Наприклад, на місці поселення було знайдено залишки деревини та горіхів.

Стародавня деревина, піднята з дна затоки Фото: Peter Moe Astrup

Нагадаємо, археолог стверджує, що нарешті знайшов Атлантиду. У своїх працях філософ зі Стародавньої Греції Платон описує розвинену цивілізацію, яка будувала величні храми та масивні портові стіни. Зрештою цю цивілізацію поглинуло море понад 11,6 тис. років тому.