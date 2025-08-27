Переписывает историю человечества: найден город, уничтоженный Всемирным потопом 20 000 лет назад

Археологи утверждают, что им удалось обнаружить свидетельства существования развитой цивилизации, которая была уничтожена Всемирным потопом 20 000 лет назад. Это сенсационное событие, как считается, способно переписать историю.

Раскопки в Телль-Фаре в Ираке в 1930-х годах выявили поселения возрастом более 5000 лет, относящиеся к периоду, известному появлением клинописи, централизованного правления и сложной городской организации, пишет Daily Mail.

Город, уничтоженный Всемирным потопом

Долгое время Телль-Фара считался ключевым шумерским городом-государством, предоставляющим важные сведения о ранней цивилизации, торговых связях и административной практике. Однако позже под поселением ученые обнаружили толстый слой желтой глины и песка, также известный как "слой затопления". Это указывает на мощное наводнение, предшествовавшее появлению известных поселений.

По словам ученых, такие отложения обычно оседают на уже обитаемых землях, что повышает вероятность того, что еще более древняя цивилизация могла быть погребена и стерта катастрофическим наводнением десятки тысяч лет назад.

Отметим, что подобные отложения, образовавшиеся в результате наводнений, ранее уже были обнаружены в Уре и Кише в Месопотамии, Хараппе в долине Инда и древних поселениях Нила в Египте. Обнаружение этих слоем на нескольких континентах позволяет предположить, что целые сообщества по всему земному шару, вероятно, могли быть уничтожены внезапными наводнениями, оставив после себя лишь фрагментированные археологические следы и мифические рассказы.

Археологи, обнаружившие это место, заявили, что древние люди, возможно, были предупреждены о потопе, поскольку обнаружили лишь небольшое количество скелетов Фото: Erick Schmidt

Свидетельства Всемирного потока

По словам независимого исследователя Мэтта Лакруа, геологические данные указывают на глобальную катастрофу, произошедшую примерно 20 000 лет назад. Более того, по мнению эксперта, ничто за последние 11 000 лет даже близко не объясняет эти данные.

Лакруа также отмечает, что резкие климатические изменения могли спровоцировать наводнения, достаточно мощные, чтобы вдохновить на создание мифов в разных культурах. Глобальная катастрофа такого масштаба могла уничтожить целые сообщества, оставив лишь фрагменты культуры и памяти.

В предыдущих исследованиях ученые уже изучили ледяные керны и результаты указывают на резкие колебания климата, в том числе похолодание позднего дриаса около 12 800 лет назад. По мнению некоторых ученых, это похолодание могло спровоцировать катастрофические наводнения.

В то же время большинство научного сообщества утверждает, что, хотя поздний дриас и вызвал серьезные региональные климатические сдвиги, нет никаких доказательств того, что он вызвал Всемирный потоп или уничтожил развитую цивилизацию.

В то время как традиционные ученые отрицают возможность всемирного потопа в этот период, Лакруа утверждал, что данные указывают на более раннюю, гораздо более масштабную катастрофу. Ученый датировал катаклизм, произошедший около 20 000 лет назад, не основываясь на прямых археологических находках, а сопоставляя геологические данные с маркерами глобальных катастроф.

Для этого команда изучила ледяные керны, годичные кольца деревьев, вулканические обломки и геомагнитные колебания – это помогло точно определить периоды экстремальных глобальных потрясений. Далее эти данные сопоставили с древними мифами о потопе и астрономическими координатами. В результате Лакруа пришел к выводу, что эти природные свидетельства отражают одно и того же событие, описанное в древних преданиях о потопе.

Лакруа считает, что климатические катастрофы позднего дриаса были значительными, однако весьма локальными, а потому не могли соответствовать масштабным разрушениям, описанным в древних мифах.

Команда исключила эти более поздние события и объединила многочисленные косвенные свидетельства, результаты указали на гораздо более раннюю катастрофу, произошедшую более 20 000 лет назад. Эти выводы соответствуют как геологическим данным, так и культурной памяти, сохраненной в мифах.

Независимые исследователи проанализировали изображения с места раскопок, на которых были видны сложные печати забытой цивилизации Фото: Erick Schmidt

Открытие переписывает историю человечества

Если эта хронология верна, она фактически отодвигает зарождение цивилизации минимум на 8000 лет назад, бросая вызов общепринятому мнению. Отметим, согласно ведущей теории, первые города появились примерно 5000-6000 лет назад.

Данные, относящиеся к периоду верхнего палеолита, свидетельствуют о том, что 20 000 лет назад люди вели кочевой образ жизни, занимаясь охотой и собирательством, образуя небольшие, взаимосвязанные группы, которые использовали орудия труда из камня, кости и дерева.

Однако артефакты, найденные под слоями, образовавшимися в результате затопления, включая протоклинописные таблички, полихромные кувшины и чаши в стиле Фара II, указывают на гораздо более развитое общество, чем считалось ранее.

По словам Лакруа, эти резкие различия между артефактами, найденными над и под слоями затопления, демонстрируют культурный разрыв – будто целая цивилизация была уничтожена катаклизмом, а затем восстановлена.

