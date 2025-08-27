Переписує історію людства: знайдено місто, знищене Всесвітнім потопом 20 000 років тому

Археологи стверджують, що їм вдалося виявити свідчення існування розвиненої цивілізації, яка була знищена Всесвітнім потопом 20 000 років тому. Ця сенсаційна подія, як вважається, здатна переписати історію.

Розкопки в Телль-Фарі в Іраку в 1930-х роках виявили поселення віком понад 5000 років, що належать до періоду, відомого появою клинопису, централізованого правління і складної міської організації, пише Daily Mail.

Місто, знищене Всесвітнім потопом

Тривалий час Телль-Фара вважався ключовим шумерським містом-державою, яке надавало важливі відомості про ранню цивілізацію, торгівельні зв'язки та адміністративну практику. Однак пізніше під поселенням учені виявили товстий шар жовтої глини та піску, також відомий як "шар затоплення". Це вказує на потужну повінь, що передувала появі відомих поселень.

За словами вчених, такі відкладення зазвичай осідають на вже заселених землях, що підвищує ймовірність того, що ще давнішу цивілізацію могло поховати й стерти катастрофічною повінню десятки тисяч років тому.

Зазначимо, що подібні відкладення, що утворилися в результаті повеней, раніше вже були виявлені в Урі та Кіші в Месопотамії, Хараппі в долині Інду і стародавніх поселеннях Нілу в Єгипті. Виявлення цих шарів на кількох континентах дає змогу припустити, що цілі спільноти на всій земній кулі, ймовірно, могли бути знищені раптовими повенями, залишивши по собі лише фрагментовані археологічні сліди і міфічні розповіді.

Археологи, які виявили це місце, заявили, що стародавні люди, можливо, були попереджені про потоп, оскільки виявили лише невелику кількість скелетів Фото: Erick Schmidt

Свідчення Всесвітнього потоку

За словами незалежного дослідника Метта Лакруа, геологічні дані вказують на глобальну катастрофу, що сталася приблизно 20 000 років тому. Ба більше, на думку експерта, ніщо за останні 11 000 років навіть близько не пояснює ці дані.

Лакруа також зазначає, що різкі кліматичні зміни могли спровокувати повені, достатньо потужні, щоб надихнути на створення міфів у різних культурах. Глобальна катастрофа такого масштабу могла знищити цілі спільноти, залишивши лише фрагменти культури та пам'яті.

У попередніх дослідженнях вчені вже вивчили крижані керни та результати вказують на різкі коливання клімату, зокрема похолодання пізнього дріасу близько 12 800 років тому. На думку деяких учених, це похолодання могло спровокувати катастрофічні повені.

Водночас більшість наукового товариства стверджує, що, хоча пізній дріас і спричинив серйозні регіональні кліматичні зрушення, немає жодних доказів того, що він спричинив Всесвітній потоп або знищив розвинену цивілізацію.

У той час як традиційні вчені заперечують можливість всесвітнього потопу в цей період, Лакруа стверджував, що дані вказують на більш ранню, набагато масштабнішу катастрофу. Вчений датував катаклізм, що стався близько 20 000 років тому, не ґрунтуючись на прямих археологічних знахідках, а зіставляючи геологічні дані з маркерами глобальних катастроф.

Для цього команда вивчила крижані керни, річні кільця дерев, вулканічні уламки та геомагнітні коливання — це допомогло точно визначити періоди екстремальних глобальних потрясінь. Далі ці дані зіставили з давніми міфами про потоп і астрономічними координатами. У результаті Лакруа дійшов висновку, що ці природні свідчення відображають одну й ту саму подію, описану в стародавніх переказах про потоп.

Лакруа вважає, що кліматичні катастрофи пізнього дріасу були значними, проте вельми локальними, а тому не могли відповідати масштабним руйнуванням, описаним у давніх міфах.

Команда виключила ці пізніші події й об'єднала численні непрямі свідчення, результати вказали на набагато більш ранню катастрофу, що сталася понад 20 000 років тому. Ці висновки відповідають як геологічним даним, так і культурній пам'яті, збереженій у міфах.

Незалежні дослідники проаналізували зображення з місця розкопок, на яких було видно складні печатки забутої цивілізації Фото: Erick Schmidt

Відкриття переписує історію людства

Якщо ця хронологія правильна, вона фактично відсуває зародження цивілізації щонайменше на 8000 років тому, кидаючи виклик загальноприйнятій думці. Зазначимо, згідно з провідною теорією, перші міста з'явилися приблизно 5000-6000 років тому.

Дані, що належать до періоду верхнього палеоліту, свідчать про те, що 20 000 років тому люди вели кочовий спосіб життя, займаючись полюванням і збиральництвом, утворюючи невеликі, взаємопов'язані групи, які використовували знаряддя праці з каменю, кістки та дерева.

Однак артефакти, знайдені під шарами, що утворилися внаслідок затоплення, включно з протоклінописними табличками, поліхромними глечиками й чашами в стилі Фара II, вказують на набагато більш розвинене суспільство, ніж вважалося раніше.

За словами Лакруа, ці різкі відмінності між артефактами, знайденими над і під шарами затоплення, демонструють культурний розрив — ніби ціла цивілізація була знищена катаклізмом, а потім відновлена.

