Математики вывели лучший способ нарезки лука: они запрещают делать горизонтальные надрезы

Нарезка лука – это первое умение, которую осваивают как профессиональные шеф-повары, так и новички в кулинарии. Математики считают, что большинство людей, независимо от их навыков в кулинарии, нарезают лук неправильно.

По словам экспертов, при нарезке лука необходимо руководствоваться так называемой «луковой константой». Если применить этот математически обоснованный метод, тогда кубики лука будут иметь одинаковый размер, а это поспособствует его оптимальной прожарке, пишет Daily Mail.

Чаще всего лук нарезают кубиками с помощью серии вертикальных надрезов. Но в таком случае размер кубиков лука получается разный, а значит и готовиться они будут с разной скоростью. Более того, горизонтальные надрезы перед началом работы превратят кубики лука в кашицу.

При попытке нарезать лук четкими кубиками, вы всегда будете получать кусочки разного размера из-за изгибов самой луковицы. Таким образом при идеально вертикальных надрезах, кусочки лука в середине получатся ровными, а по краям – крупнее остальных.

Луковая константа Фото: Dylan Poulsen

Радиальные надрезы или надрезы под углом с центром в середине луковицы, сделают кубики из центра луковицы намного меньшими, чем по краям.

Но математики утверждают, что есть один конкретный угол нарезки лука, чтобы все его кусочки были одинаковыми.

Доцент кафедры математики Вашингтонского колледжа Дилан Поулсен рассчитал этот угол.

«Используя математический метод, я выяснил, то повар должен нацелиться на точку под центром луковицы, которая находится на расстоянии 0,55730669298566447885... радиусов луковицы от центра половины луковицы», - говорит математик.

Иными словами, нужно представить, что под разделочной доской находится точка, примерно на половину высоты луковицы. Если резать лук, руководствуясь этой точкой, а не центром луковицы, тогда кубики будут получаться одинаковыми.

Но математик признается, что это число основано на бесконечном числе слоев лука и бесконечном количестве надрезов. В реальном же мире в луковице обычно 7-13 слоев, а надрезов обычно получается не больше 10.

Поэтому идеальный угол наклона кубика для 10 надрезов должен быть в переделах 96% радиуса луковицы под поверхностью реза. Математик советует представить, что луковица целая и направлять надрезы так, чтобы они сошлись примерно в одной точке на ее противоположной стороне.

Нож необходимо держать почти вертикально, но слегка наклонять к поверхности реза по мере продвижения в ту или другую сторону.

Но расчеты также показывают, что добавление любого количества горизонтальных надрезов только ухудшит однородность кусочков.

Также недавно физики вывели формула нарезки лука, которая поможет не проронить ни единой слезинки в процессе. Как оказалось, все дело в остроте лезвия ножа, с помощью которого нарезается лук.