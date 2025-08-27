Математики вивели найкращий спосіб нарізання цибулі: вони забороняють робити горизонтальні надрізи

Нарізка цибулі — це перше вміння, яке опановують як професійні шеф-кухарі, так і новачки в кулінарії. Математики вважають, що більшість людей, незалежно від їхніх навичок у кулінарії, нарізають цибулю неправильно.

Related video

За словами експертів, під час нарізання цибулі необхідно керуватися так званою "цибулевою константою". Якщо застосувати цей математично обґрунтований метод, тоді кубики цибулі матимуть однаковий розмір, а це посприяє її оптимальному прожарюванню, пише Daily Mail.

Найчастіше цибулю нарізають кубиками за допомогою серії вертикальних надрізів. Але в такому разі розмір кубиків цибулі виходить різний, а отже, і готуватися вони будуть з різною швидкістю. Ба більше, горизонтальні надрізи перед початком роботи перетворять кубики цибулі на кашку.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

При спробі нарізати цибулю чіткими кубиками, ви завжди будете отримувати шматочки різного розміру через вигини самої цибулини. Таким чином, за ідеально вертикальних надрізів, шматочки цибулі в середині вийдуть рівними, а на краях — більшими за інші.

Цибулева константа Фото: Dylan Poulsen

Радіальні надрізи або надрізи під кутом із центром у середині цибулини зроблять кубики з центру цибулини набагато меншими, ніж по краях.

Але математики стверджують, що є один конкретний кут нарізки цибулі, щоб усі її шматочки були однаковими.

Доцент кафедри математики Вашингтонського коледжу Ділан Поулсен розрахував цей кут.

"Використовуючи математичний метод, я з'ясував, що кухар має націлитися на точку під центром цибулини, що знаходиться на відстані 0,55730669298566447885... радіусів цибулини від центру половини цибулини", — каже математик.

Іншими словами, потрібно уявити, що під обробною дошкою знаходиться точка, приблизно на половину висоти цибулини. Якщо різати цибулю, керуючись цією точкою, а не центром цибулини, тоді кубики будуть виходити однаковими.

Але математик зізнається, що це число ґрунтується на нескінченній кількості шарів цибулі і нескінченній кількості надрізів. У реальному ж світі в цибулині зазвичай 7-13 шарів, а надрізів зазвичай виходить не більше 10.

Тому ідеальний кут нахилу кубика для 10 надрізів має бути в межах 96% радіуса цибулини під поверхнею різу. Математик радить уявити, що цибулина ціла і спрямовувати надрізи так, щоб вони зійшлися приблизно в одній точці на її протилежному боці.

Ніж необхідно тримати майже вертикально, але злегка нахиляти до поверхні різу в міру просування в той чи інший бік.

Але розрахунки також показують, що додавання будь-якої кількості горизонтальних надрізів тільки погіршить однорідність шматочків.

Також нещодавно фізики вивели формулу нарізання цибулі, яка допоможе не проронити жодної сльозинки в процесі. Як виявилося, вся справа в гостроті леза ножа, за допомогою якого нарізається цибуля.