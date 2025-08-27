В ядре Земли скрыт секрет, способный переписать учебники: что обнаружили в недрах планеты

Большинство людей воспринимают землю под ногами как должное, однако в ее сложных слоях, словно на страницах книги, записана история Земли. Теперь ученые обнаружили, что в земном ядре похоже скрыта структура, которая может заставить переписать учебники.

Предыдущие исследования уже показали, что в истории нашей планеты, глубоко в прошлом Земли, есть малоизвестные главы. Более того, ученые обнаружили, что внутреннее ядро Земли, по-видимому, содержит в себе еще более глубокое ядро, пишет Science Alert.

Строение внутреннего ядра Земли

В 2021 году геофизик из Австралийского национального университета Джоан Стивенсон с коллегами обнаружила, что строение нашей планеты не такое, как нас учили в школе. Традиционно в учебниках утверждалось, что Земля состоит из четырех слоев:

кора;

мантия;

внешнее ядро;

внутреннее ядро.

Наши знания о том, что находится под земной корой, в основном основаны на информации, полученной от вулканов и сейсмических волн. На основе этих косвенных наблюдений ученые подсчитали, что раскаленное внутреннее ядро Земли достигает температуры 5000 градусов по Цельсию и составляет лишь 1% от общего объема нашей планеты.

Однако несколько лет назад все изменилось, когда Стивенсон с коллегами обнаружили доказательства того, что внутреннее ядро планеты может состоять из двух отдельных слоев.

Загадочная структура в ядре Земли

Тогда команда во главе со Стивенсон заявила о том, что нам, возможно, придется переписать учебники. В ходе исследования ученые использовали алгоритм поиска, чтобы посмотреть и сопоставить тысячи моделей внутреннего ядра с данными наблюдений за многие десятилетия о времени прохождения сейсмических волн через планеты. Эти данные были собраны Международным сейсмологическим центром.

Команда рассмотрела несколько моделей анизотропии внутреннего ядра – того, как различия в составе его вещества изменяют свойства сейсмических волн – и обнаружила, что некоторые из них более вероятны, чем другие.

Некоторые модели предполагают, что материал внутреннего ядра проводит сейсмические волны, более быстрые, параллельно экватору. В то же время, другие модели указывают на то, что сочетание материалов позволяет более быстрым волнам двигаться параллельно оси вращения планеты. Впрочем, даже в этом случае присутствуют споры о точной степени различий при определенных углах.

Результаты ученых не выявили существенных изменений с глубинной во внутреннем ядре планеты, однако указывают на изменение направления медленных волн до угла 54 градуса. При этом более быстрое направление волн распространяется параллельно оси Земли.

Все это, по словам Стивенсон, указывает на изменение структуры железа и предполагает два отдельных периода охлаждения в истории Земли. Подробности этого масштабного события до сих пор остаются загадкой, однако ученые считают, что им удалось добыть еще один фрагмент пазла.

Данные также могут объяснить, почему некоторые экспериментальные данные ранее не согласовались с современными моделями строения планеты. К слову, наличие самого внутреннего слоя предполагалось и ранее, однако теперь ученым удалось получить более веские доказательства.

