У ядрі Землі прихований секрет, здатний переписати підручники: що виявили в надрах планети

Більшість людей сприймають землю під ногами як належне, проте в її складних шарах, наче на сторінках книги, записана історія Землі. Тепер учені виявили, що в земному ядрі схоже прихована структура, яка може змусити переписати підручники.

Попередні дослідження вже показали, що в історії нашої планети, глибоко в минулому Землі, є маловідомі глави. Ба більше, вчені виявили, що внутрішнє ядро Землі, мабуть, містить у собі ще глибше ядро, пише Science Alert.

Будова внутрішнього ядра Землі

2021 року геофізикиня з Австралійського національного університету Джоан Стівенсон із колегами виявила, що будова нашої планети не така, як нас учили в школі. Традиційно в підручниках стверджувалося, що Земля складається з чотирьох шарів:

кора;

мантія;

зовнішнє ядро;

внутрішнє ядро.

Наші знання про те, що знаходиться під земною корою, в основному ґрунтуються на інформації, отриманій від вулканів і сейсмічних хвиль. На основі цих непрямих спостережень вчені підрахували, що розпечене внутрішнє ядро Землі досягає температури 5000 градусів за Цельсієм і становить лише 1% від загального обсягу нашої планети.

Однак кілька років тому все змінилося, коли Стівенсон з колегами виявили докази того, що внутрішнє ядро планети може складатися з двох окремих шарів.

Загадкова структура в ядрі Землі

Тоді команда на чолі зі Стівенсон заявила про те, що нам, можливо, доведеться переписати підручники. Під час дослідження вчені використовували алгоритм пошуку, щоб подивитися і зіставити тисячі моделей внутрішнього ядра з даними спостережень за багато десятиліть про час проходження сейсмічних хвиль через планети. Ці дані були зібрані Міжнародним сейсмологічним центром.

Команда розглянула кілька моделей анізотропії внутрішнього ядра — того, як відмінності у складі його речовини змінюють властивості сейсмічних хвиль — і виявила, що деякі з них є більш імовірними, ніж інші.

Деякі моделі припускають, що матеріал внутрішнього ядра проводить сейсмічні хвилі, швидші, паралельно екватору. Водночас інші моделі вказують на те, що поєднання матеріалів дає змогу швидшим хвилям рухатися паралельно осі обертання планети. Утім, навіть у цьому випадку присутні суперечки щодо точного ступеня відмінностей при певних кутах.

Результати вчених не виявили істотних змін із глибинною у внутрішньому ядрі планети, проте вказують на зміну напрямку повільних хвиль до кута 54 градуси. При цьому швидший напрямок хвиль поширюється паралельно осі Землі.

Усе це, за словами Стівенсон, вказує на зміну структури заліза і передбачає два окремі періоди охолодження в історії Землі. Подробиці цієї масштабної події досі залишаються загадкою, проте вчені вважають, що їм вдалося добути ще один фрагмент пазла.

Дані також можуть пояснити, чому деякі експериментальні дані раніше не узгодилися з сучасними моделями будови планети. До слова, наявність самого внутрішнього шару припускали й раніше, проте тепер ученим вдалося отримати вагоміші докази.

