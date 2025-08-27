Учебники по геологии устарели: горным породам больше не нужны миллионы лет для роста (фото)

На протяжении долгого времени считалось, что для формирования горных пород необходимы миллионы лет. Но новое исследование показывает, что это утверждение больше не соответствует реальности.

Ученые обнаружили, что промышленные отходы превращаются в горные породы всего за несколько десятилетий. Открытие было сделано на побережье Камбрии в Великобритании и поставило под сомнение теорию формирования горных пород в целом, пишет The Guardian.

Речь идет о породах, которые зачастую имеют стекловидную текстуру и серо-голубой цвет. Чаще всего они формируются из шлака, которые остается в результате деятельности чугунолитейных и сталелитейных заводов. Такие заводы работали невдалеке от побережья Камбрии в XIX и XX веках.

Анализ пород показал, что они содержат почти те же самые химические вещества, как и обычные осадочные породы, только затвердели они всего за 35 лет. Возраст затвердевания ученым удалось установить с помощью разного мусора, который попал в отложения. К примеру, в порода-х была найдена алюминиевая крышка от напитка, датированная 1989 годом или же монета Георга V 1934 года.

«Микроструктурный и геохимический анализы показали наличие цементов из кальцита, гетита и брусита, а также присутствие антропогенных материалов, таких как алюминиевые крышки. Это указывает на то, что затвердевание породы произошло на протяжении последних 35 лет», - пишут исследователи в своей работе, опубликованной в журнале Geology.

По их словам, появление таких новых пород является признаком того, что человечество живет в эпоху антропоцена, когда наша деятельность в буквальном смысле меняет планету. Исследователи подозревают, что больше таких пород находится в промышленных зонах по всему миру. Они могут оказывать непосредственное влияние на экосистему и прибрежную эрозию.

Ученые используют дроны и георадары, чтобы разобраться в самом процессе формирования таких странных горных пород, а также их влияние на окружающую среду.

Такой быстрый цикл формирования пород ставит под сомнение понимание всего цикла роста осадочных пород, потому как он должен занимать от тысяч до миллионов лет, подчеркивают ученые.

«Наши результаты говорят о необходимости обновления наших геологических моделей, потому как на планете появляются новые антропогенные формы рельефа и материалы. Это имеет очень важно значение для динамики развития прибрежных районов и управления антропогенными ландшафтами», - подытожили авторы исследования.

Напомним, ученые говорят, что на планете горы образуются разными способами, даже эрозия может поднимать вверх горные пики. Когда гигантские плиты под поверхностью сталкиваются, их края могут выгибаться наружу и складываться, в результате чего скала будет подниматься вверх, образуя горный хребет. Именно таким образом на планете появились Гималаи, где располагается Эверест.