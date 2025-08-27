Підручники з геології застаріли: гірським породам більше не потрібні мільйони років для зростання (фото)

Протягом тривалого часу вважалося, що для формування гірських порід необхідні мільйони років. Але нове дослідження показує, що це твердження більше не відповідає реальності.

Вчені виявили, що промислові відходи перетворюються на гірські породи всього за кілька десятиліть. Відкриття було зроблено на узбережжі Камбрії у Великій Британії та поставило під сумнів теорію формування гірських порід загалом, пише The Guardian.

Йдеться про породи, які часто мають склоподібну текстуру і сіро-блакитний колір. Найчастіше вони формуються зі шлаку, що залишається внаслідок діяльності чавуноливарних і сталеливарних заводів. Такі заводи працювали неподалік від узбережжя Камбрії в XIX і XX століттях.

Аналіз порід показав, що вони містять майже ті ж самі хімічні речовини, як і звичайні осадові породи, тільки затверділи вони всього за 35 років. Вік затвердіння вченим вдалося встановити за допомогою різного сміття, яке потрапило у відкладення. Наприклад, у породах було знайдено алюмінієву кришку від напою, датовану 1989 роком або ж монету Георга V 1934 року.

"Мікроструктурний і геохімічний аналізи засвідчили наявність цементів із кальциту, гетиту і бруситу, а також присутність антропогенних матеріалів, таких як алюмінієві кришки. Це вказує на те, що затвердіння породи відбулося протягом останніх 35 років", — пишуть дослідники у своїй роботі, опублікованій у журналі Geology.

За їхніми словами, поява таких нових порід є ознакою того, що людство живе в епоху антропоцену, коли наша діяльність у буквальному сенсі змінює планету. Дослідники підозрюють, що найбільше таких порід знаходиться в промислових зонах по всьому світу. Вони можуть безпосередньо впливати на екосистему і прибережну ерозію.

Вчені використовують дрони й георадари, щоб розібратися в самому процесі формування таких дивних гірських порід, а також їхній вплив на навколишнє середовище.

Такий швидкий цикл формування порід ставить під сумнів розуміння всього циклу зростання осадових порід, бо він має займати від тисяч до мільйонів років, підкреслюють учені.

"Наші результати говорять про необхідність оновлення наших геологічних моделей, бо на планеті з'являються нові антропогенні форми рельєфу та матеріали. Це має дуже важливе значення для динаміки розвитку прибережних районів та управління антропогенними ландшафтами", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, вчені кажуть, що на планеті гори утворюються різними способами, навіть ерозія може піднімати вгору гірські піки. Коли гігантські плити під поверхнею стикаються, їхні краї можуть вигинатися назовні і складатися, внаслідок чого скеля підніматиметься вгору, утворюючи гірський хребет. Саме таким чином на планеті з'явилися Гімалаї, де розташовується Еверест.