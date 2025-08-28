В Китае создали светящиеся суккуленты: растения могут заменить лампочки

В Китае ученым удалось создать суккуленты, которые светятся в темноте разными цветами. В растения ввели наночастицы, которые сперва поглощают солнечный свет, а затем начинают светиться в темноте.

В результате эксперимента ученые создали суккуленты, которые светились на протяжении около 2 часов, что в разы превосходит предыдущие работы в сфере генной инженерии. Авторы исследования говорят, что их работа приближает создание экологичных растительных источников света как для улиц, так и для домов, пишет Live Science.

«Представьте себе светящиеся деревья вместо уличных фонарей. В нашем эксперименте вводимые наночастицы растворялись в растениях всего за несколько секунд, и весь лист суккулента начинал светиться», - говорит руководитель исследования из Южно-Китайского сельскохозяйственного университета Шутин Лю.

Ранее ученые уже создавали светящееся в темноте растения с помощью генной инженерии. Чаще всего для этого использовались биолюминесцентные гены, которые можно найти в некоторых растениях, к примеру, в фитопланктоне. Но авторы нового исследования говорят, что биолюминесцентные гены имеют свои ограничения – они светятся преимущественно зеленым.

Другой метод материаловедения подразумевает инъекцию светоизлучающих частиц в листья растений, чтобы они светились. Но в этом случае растения давали очень тусклый свет.

Для того, чтобы получить яркий свет светоизлучающие частицы должны быть достаточно маленькими, чтобы просвечивать через ткани растения, но достаточно крупными, чтобы их свет был видимым.

В предыдущих экспериментах удавалось добиться лишь слабого свечения, которое длилось всего 30 минут.

В своем новом исследовании Лю со своей командой использовали светоизлучающие фосфорные частицы, чья ширина не превышала ширину человеческого эритроцита, а это от 6 до 8 микрометров. Частицы микронного размера оказались достаточно большими, чтобы ярко светиться и свободно перемещаться в листьях растений.

В эксперименте фосфорные частицы вводились в листья растения Эхеверия «Mebina». Они заряжались от солнечного света или светодиодного освещения. Этот процесс занимал всего несколько минут. Частицы зеленого цвета давали самое яркое свечение и не гасли на протяжении 2 часов, их яркость могла посоперничать с настоящим ночником.

Также ученые создали суккуленты с синими, красным и сине-фиолетовым свечением. В рамках исследования авторы построили стену из 56 растений, которая давала достаточно света, чтобы различать близлежащие объекты и читать.

Напомним, наука изобрела волшебный лес, где каждое дерево в нем будет светиться изнутри. В ходе экспериментов ученые создали невероятный источник света, работающий благодаря грибку, который поедает дерево.