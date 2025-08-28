У Китаї створили сукуленти, що світяться: рослини можуть замінити лампочки

У Китаї вченим вдалося створити сукуленти, які світяться в темряві різними кольорами. У рослини ввели наночастинки, які спершу поглинають сонячне світло, а потім починають світитися в темряві.

У результаті експерименту вчені створили сукуленти, які світилися протягом близько 2 годин, що в рази перевершує попередні роботи у сфері генної інженерії. Автори дослідження кажуть, що їхня робота наближає створення екологічних рослинних джерел світла як для вулиць, так і для будинків, пише Live Science.

"Уявіть собі світяться дерева замість вуличних ліхтарів. У нашому експерименті наночастинки, що вводилися, розчинялися в рослинах лише за кілька секунд, і весь лист сукуленту починав світитися", — говорить керівник дослідження з Південно-Китайського сільськогосподарського університету Шутін Лю.

Раніше вчені вже створювали рослини, що світяться в темряві, за допомогою генної інженерії. Найчастіше для цього використовували біолюмінесцентні гени, які можна знайти в деяких рослинах, наприклад, у фітопланктоні. Але автори нового дослідження кажуть, що біолюмінесцентні гени мають свої обмеження — вони світяться переважно зеленим.

Інший метод матеріалознавства передбачає ін'єкцію світловипромінювальних частинок у листя рослин, щоб вони світилися. Але в цьому випадку рослини давали дуже тьмяне світло.

Для того, щоб отримати яскраве світло, світловипромінювальні частинки мають бути досить маленькими, щоб просвічувати через тканини рослини, але досить великими, щоб їхнє світло було видимим.

У попередніх експериментах вдавалося домогтися лише слабкого світіння, яке тривало всього 30 хвилин.

У своєму новому дослідженні Лю зі своєю командою використовували світловипромінювальні фосфорні частинки, чия ширина не перевищувала ширину людського еритроцита, а це від 6 до 8 мікрометрів. Частинки мікронного розміру виявилися досить великими, щоб яскраво світитися і вільно переміщатися в листі рослин.

В експерименті фосфорні частинки вводили в листя рослини Ехеверія "Mebina". Вони заряджалися від сонячного світла або світлодіодного освітлення. Цей процес займав лише кілька хвилин. Частинки зеленого кольору давали найяскравіше світіння і не гасли протягом 2 годин, їхня яскравість могла позмагатися зі справжнім нічником.

Також учені створили сукуленти з синім, червоним і синьо-фіолетовим світінням. У рамках дослідження автори побудували стіну з 56 рослин, яка давала достатньо світла, щоб розрізняти прилеглі об'єкти і читати.

Нагадаємо, наука винайшла чарівний ліс, де кожне дерево в ньому буде світитися зсередини. Під час експериментів учені створили неймовірне джерело світла, що працює завдяки грибку, який поїдає дерево.