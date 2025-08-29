Инженеры разработали 6-метровый дом по цене двухкомнатной квартиры в Киеве (фото)

Австралийские инженеры и дизайнеры разработали компактный мини-дом с одним этажом. По словам разработчиков, уникальность такого «дома будущего» заключается в максимальной экономии пространства.

Проект Tiny Tect Tiny Houses создал дом под названием Escapada, который оборудован даже спальней с раскладной кроватью в стиле Мерфи, или же откидной кроватью. Это позволяет адаптировать пространство под разные нужды хозяев, пишет New Atlas.

Мини-дом длиной 6 метров Фото: Tiny Tect Tiny Houses

По словам инженеров, дом был разработан на базе двухосного прицепа и его длина составляет всего 6 метров. Это сопоставимо с европейскими моделями домов на колесах, в то время как североамериканские обычно достигают 13,7 метров.

На кухне есть печка и раковина Фото: Tiny Tect Tiny Houses

Мини-дом имеет два входа, к одном из которых ведут небольшие ступеньки, а второй находится над фаркопом. Там расположена стеклянная раздвижная дверь, которая может выходить на небольшую веранду.

Разработчики признаются, что планировка их дома немного отличается от привычных домов на колесах. Так, в центре маленького дома располагается кухня. Это пространство оборудовано печкой на две конфорки, которая работает на пропане, а также духовкой, раковиной и небольшим количеством шкафов. На кухне даже есть место для установки стиральной машины и холодильника.

Откидная кровать рядом с кухней Фото: Tiny Tect Tiny Houses

Обеденная зона находится рядом с кухней, там обустроена барная стойка на двух человек, которая также может служить и рабочим местом. Но у барной стойки нет никакого дополнительного применения в миниатюрном доме.

В доме есть выход на террасу через стеклянные двери Фото: Tiny Tect Tiny Houses

Рядом с барной стойкой находится откидная кровать, которая встроена в стену. Таким образом, в ночное время, это пространство легко трансформируется в спальню.

Умывальник в ванной комнате Фото: Tiny Tect Tiny Houses

Как кровать, так и барную стойку можно сложить, получив дополнительное место в доме, к примеру, для тренировок

В противоположном конце 6-метрового дома находится ванная комната. Несмотря на то, что эта комната довольно компактна, в ней вместилась маленькая раковина, душ и компостный туалет.

Напротив раскладной спальни размещается гостиная с диваном и лофтом, где владельцы дома могут хранить вещи. Это пространство также можно переоборудовать под вторую спальню.

Миниатюрный дом уже построен и выставлен на продажу за 72 000 долларов. Также отмечается, что компания пока не предоставила информации о международной доставке, которая возможно, все-таки появится со временем.

