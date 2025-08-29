Інженери розробили 6-метровий будинок за ціною двокімнатної квартири в Києві (фото)

Австралійські інженери та дизайнери розробили компактний міні-будинок з одним поверхом. За словами розробників, унікальність такого "будинку майбутнього" полягає в максимальній економії простору.

Проєкт Tiny Tect Tiny Houses створив будинок під назвою Escapada, який обладнаний навіть спальнею з розкладним ліжком у стилі Мерфі, або ж відкидним ліжком. Це дає змогу адаптувати простір під різні потреби господарів, пише New Atlas.

Міні-будинок довжиною 6 метрів Фото: Tiny Tect Tiny Houses

За словами інженерів, будинок було розроблено на базі двовісного причепа і його довжина становить лише 6 метрів. Це можна порівняти з європейськими моделями будинків на колесах, тоді як північноамериканські зазвичай досягають 13,7 метрів.

На кухні є піч і раковина Фото: Tiny Tect Tiny Houses

Міні-будинок має два входи, до одного з яких ведуть невеликі сходинки, а другий розташований над фаркопом. Там розташовані скляні розсувні двері, які можуть виходити на невелику веранду.

Розробники зізнаються, що планування їхнього будинку трохи відрізняється від звичних будинків на колесах. Так, у центрі маленького будинку розташовується кухня. Цей простір обладнано піччю на дві конфорки, яка працює на пропані, а також духовкою, раковиною і невеликою кількістю шаф. На кухні навіть є місце для встановлення пральної машини та холодильника.

Відкидне ліжко поруч із кухнею Фото: Tiny Tect Tiny Houses

Обідня зона розташована поруч із кухнею, там облаштовано барну стійку на двох осіб, яка також може слугувати і робочим місцем. Але барна стійка не має жодного додаткового застосування в мініатюрному будинку.

У будинку є вихід на терасу через скляні двері Фото: Tiny Tect Tiny Houses

Поруч із барною стійкою розташоване відкидне ліжко, яке вбудоване в стіну. Таким чином, у нічний час, цей простір легко трансформується в спальню.

Умивальник у ванній кімнаті Фото: Tiny Tect Tiny Houses

Як ліжко, так і барну стійку можна скласти, отримавши додаткове місце в будинку, наприклад, для тренувань.

У протилежному кінці 6-метрового будинку знаходиться ванна кімната. Незважаючи на те, що ця кімната доволі компактна, в ній вмістилася маленька раковина, душ і компостний туалет.

Навпроти розкладної спальні розміщується вітальня з диваном і лофтом, де власники будинку можуть зберігати речі. Цей простір також можна переобладнати під другу спальню.

Мініатюрний будинок уже побудований і виставлений на продаж за 72 000 доларів. Також наголошується, що компанія поки що не надала інформації про міжнародну доставку, яка, можливо, все-таки з'явиться з часом.

