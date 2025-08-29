Два миллиарда лет ушло на то, чтобы "закачать" в атмосферу Земли кислород, - ученые

Ученые выяснили, как атмосфера Земли превратилась в богатую кислородом среду. Также им удалось ответить на вопрос, сколько времени на это ушло.

Related video

Исследование было проведено Чэндуским технологическим университетом, в котором также принимал участие Мэтью Додд из Школы наук о Земле Университета Западной Австралии, пишет Phys.org.

Ранее ученые уже выдвигали предположения о том, что уровень кислорода на земле повышался постепенно, но до недавнего времени были неизвестны точные сроки. Также было непонятно, как с этим процессом была связана химия океана и эволюция организмов.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

«Увеличение уровня кислорода в атмосфере нашей планеты имеет основополагающее значение для появления сложных форм жизни, которые дышат кислородом. Также это важно для поиска пригодных для жизни планет», - говорит Додд.

В рамках исследования были проанализированы данные об изотопах кислорода, которые сохранились в древних сульфатных минералах. С помощью полученных данных ученые смогла воссоздать процесс повышения уровня кислорода и его связь с океанами.

«Мы создали самую полную реконструкцию эволюции кислорода на основе изотопного состава кислорода за последние 3 млрд лет», - добавил автор исследования.

Ученые нашли три даты, когда содержание кислорода в атмосфере повышалось: палеопротерозой (2500–1600 млн лет назад), неопротерозой (1 млрд - 538,8 млн лет назад) и палеозой (538,8 млн – 252 млн лет назад). Уровень кислорода в атмосфере Земли вышел на современную отметку около 410 млн лет назад.

Также авторы исследования подчеркивают, что после неопротерозойского повышения, когда кислорода было еще слишком мало на планете, периодически происходили окислительные импульсы. Иными словами, в этот период времени на Земле происходил ряд событий, которые также закачивали кислород в атмосферу.

Череда всех этих события привела к сдвигам изотопов углерода, серы и кислорода на что ушли стони миллионов лет. Также такие повышения кислорода неоднократно запускали процесс окисления океана.

«Результаты исследования создают основу для понимания происхождения и эволюции жизни на Земле, а также формирования месторождений полезных ископаемых и нефтяных ресурсов», — сказал доктор Додд.

Напомним, ученые рассказали, почему атмосфера Земли до сих пор нас не раздавила. Общая масса атмосферы нашей планеты составляет более 5 миллиарда миллиардов килограммов, и все же людей она не прижимает к поверхности Земли.