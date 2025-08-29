Два мільярди років пішло на те, щоб "закачати" в атмосферу Землі кисень, — учені

Учені з'ясували, як атмосфера Землі перетворилася на багате киснем середовище. Також їм вдалося відповісти на запитання, скільки часу на це пішло.

Дослідження було проведено Чендуським технологічним університетом, у якому також брав участь Метью Додд зі Школи наук про Землю Університету Західної Австралії, пише Phys.org.

Раніше вчені вже висували припущення про те, що рівень кисню на землі підвищувався поступово, але до недавнього часу були невідомі точні терміни. Також було незрозуміло, як із цим процесом була пов'язана хімія океану та еволюція організмів.

"Збільшення рівня кисню в атмосфері нашої планети має основоположне значення для появи складних форм життя, які дихають киснем. Також це важливо для пошуку придатних для життя планет", — каже Додд.

У рамках дослідження було проаналізовано дані про ізотопи кисню, які збереглися в стародавніх сульфатних мінералах. За допомогою отриманих даних вчені змогла відтворити процес підвищення рівня кисню і його зв'язок з океанами.

"Ми створили найповнішу реконструкцію еволюції кисню на основі ізотопного складу кисню за останні 3 млрд років", — додав автор дослідження.

Учені знайшли три дати, коли вміст кисню в атмосфері підвищувався: палеопротерозой (2500-1600 млн років тому), неопротерозой (1 млрд — 538,8 млн років тому) і палеозой (538,8 млн — 252 млн років тому). Рівень кисню в атмосфері Землі вийшов на сучасну позначку близько 410 млн років тому.

Також автори дослідження наголошують, що після неопротерозойського підвищення, коли кисню було ще занадто мало на планеті, періодично відбувалися окислювальні імпульси. Іншими словами, у цей період часу на Землі відбувалася низка подій, які також закачували кисень в атмосферу.

Низка всіх цих подій призвела до зрушень ізотопів вуглецю, сірки та кисню, на що пішли сотні мільйонів років. Також такі підвищення кисню неодноразово запускали процес окислення океану.

"Результати дослідження створюють основу для розуміння походження та еволюції життя на Землі, а також формування родовищ корисних копалин і нафтових ресурсів", — сказав доктор Додд.

