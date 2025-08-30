Самые быстрые челюсти в океане: монстр кусает жертву со скоростью 3,1 метра в секунду

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов – некоторые из них живут в самых темных водах и имеют странный вид. Одним из таких монстров считается странная акула-гоблин, способная выбрасывать свои челюсти с невероятной скоростью.

Акула-гоблин (Mitsukurina owstoni) впервые была обнаружена в 1898 году в глубинах вод Японии. Сегодня представители этого вида скрываются в темных уголках на глубине от 250 до более 900 метров – это жуткое место также известно, как бентопелагическая зона, пишет IFLScience.

Здесь, вдали от солнечного света, обитают самые странные глубоководные организмы, такие как рыбы, головоногие моллюски и ракообразные, а также куда большие хищники – например, акулы-гоблины. Эти хищники известны своим жутким внешним видом и скоростью, с которой способны выбрасывать свои челюсти, чтобы захватить добычу.

Самые быстрые челюсти в океане

Акула-гоблин, по словам ученых, обладает самыми быстрыми челюстями в океане. Исследования показали, что она может выбрасывать их из морды, выстреливая подобно рогатке, на расстояние от 8,6 до 9,4% от общей длины тела. Это указывает на то, что она может схватить добычу, которая в противном случае оказалась бы вне ее поля досягаемости.

Эта охотничья стратегия является эффективной и осуществляется со скоростью 3,1 метра в секунду. Таким образом, даже у быстро движущейся добычи попросту нет шансов на спасение.

В исследовании 2016 года ученые проанализировали первые в мире кадры кормления акулы-гоблина и смогли разгадать вековую тайну этих странных челюстей. Команда назвала этот любопытный способ охоты "кормлением из рогатки" и пришла к выводу, что это самая высокая известная нам скорость выкидывания челюстей среди всех рыб. Кроме того, акула-гоблин значительно превосходит других акул по длине выдвигающихся челюстей.

Чудо акульей инженерии

Выдвижные челюсти – настоящее достижение акульей инженерии, однако это не единственная фишка акул-гоблинов. Исследователи также обнаружили, что у представителей этого вида невероятно чувствительные морды, покрытые специализированными электрорецепторами, известными как ампулы Лоренцини. К слову, эти электрорецепторы есть у многих акул, но плотность этих сенсорных пор на морде акулы-гоблина исключительно высокая.

Известно, что эти органы улавливают слабые электрические сигналы от животных, находящихся поблизости – например, сердцебиение или сигналы нервной системы. Это делает их экспертами в поиске пищи на глубине, куда не проникает солнечный свет, а зрение ограничено.

Как только они захватывают добычу, двойной набор связок в нижнечелюстных суставах позволяет их открытым челюстям выдвигаться наружу. Ученые также обнаружили, что хищникам приходится открывать и закрывать рот во время втягивания челюстей. Впрочем, никто до сих пор не знает, зачем. Анализ также показал, что во втянутом состоянии челюсти акул-гоблинов расположены прямо под глазами.

На видеокадрах, на которых запечатлен процесс поедания акулы-гоблина, видны ее выдвинутые вперед челюсти Фото: Okinawa Churashima Foundation

