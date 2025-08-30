Новые доказательства старой теории зарождения жизни на Земле: что принесло ключевые компоненты

Результаты сразу двух новых исследований предполагают, что на ранней Земле, вероятно, не было всех необходимых компонентов для зарождения жизни. Ученые считают, что они прибыли к нам в результате катастрофического столкновения с соседней планетой размером с Марс.

Теории о столкновении ранней Земли и тела размером с Марс, известного как Тейя, выдвигались десятилетиями, особенно в спорах о том, как Луна могла образоваться из обломков, появившихся в результате столкновения. В новом исследовании ученые утверждают, что нашли доказательства того, что Тейя принесла на Землю некоторые ключевые компоненты, необходимые для зарождения жизни более 4 миллиардов лет назад, пишет Live Science.

Решающее столкновение в истории Земли

Согласно новому исследованию, ранняя Земля представляла собой безжизненную пустыню, неспособную поддерживать жизнь, пока крупное столкновение протопланеты не принесло необходимые компоненты.

По словам ведущего автора исследования Паскаля Крутташа, они с коллегами пришли к выводу, что ударное тело, образовавшее Луну, Тейя, возникло дальше в Солнечной системе, чем Земля. Оно также было богато летучими веществами, что стало ключевым для зарождения жизни на нашей планете.

Летучие вещества – химические соединения, которые легко испаряются, например, водород и углерод, но также считаются строительными блоками жизни. Ближе к Солнцу температура слишком высока для конденсации этих веществ, а потому они оставались в газообразном состоянии вблизи ранней Земли и других каменистых планет. Однако дальше от Солнца летучие вещества в изобилии присутствуют на газовых гигантах, таких как Юпитер и Сатурн, а также на кометах и астероидах.

Таким образом, ученые пришли к выводу, что Тейя имела большое значение для нашей планеты. Более того, команда считает, что именно Тейя доставила на Землю необходимые летучие вещества, ставшие основными строительными блоками.

В ходе исследования ученые использовали химическую модель для изучения изотопов из метеоритов, а также из горных пород на Земле. Команда также сосредоточилась на радиоактивном распаде изотопа марганца, который существовал в ранней Солнечной системе и медленно распадался до хрома – это заняло несколько миллионов лет. Отметим, что эта временная шкала распада позволила ученым точно отследить первые 15 миллионов лет формирования Земли.

Как жизнь зародилась на Земле

Выяснение того, как жизнь попала на Землю и сохранялась на ней миллиарды лет – сложная задача. По словам Крутташа, наша планета также является единственной, на которой жизнь зародилась и поддерживалась в течение нескольких миллиардов лет. Впрочем, до сих пор остается неясным, какие процессы происходили в истории нашей планеты.

Теперь новое исследование ранней Солнечной системы дает новые подсказки ученым. В начале своего пути протоземля и растущие поблизости планеты быстро менялись в течение первых 3 миллионов лет своего существования в результате обмена пылью и газом посредством испарения и конденсации.

Однако команда обнаружила, что этот обмен почти полностью прекратился через 3 миллиона лет, так как первые каменистые и газовые планеты поглотили большую часть свободной материи в Солнечной системе. Простыми словами, чем ближе планеты были к Солнцу, тем более они были обеднены летучими элементами. Таким образом летучие вещества Земли должны были поступать из крупного источника, такого как Тейя, которая, как считается, столкнулась с Землей около 4,5 миллиарда лет назад.

Еще одним важным следствием результатов является то, что существование жизни на экзопланетах, подобных нашей, может быть затруднено, учитывая, что большинство летучих веществ, возможно, образовалось в другом регионе Солнечной системы.

Другое исследование, публикация которого запланирована на 15 ноября, предполагает, что Тейя принесла на Землю много воды и ее следы до сих пор хранятся в мантии Земли.

