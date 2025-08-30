Нові докази старої теорії зародження життя на Землі: що принесло ключові компоненти

Результати одразу двох нових досліджень припускають, що на ранній Землі, ймовірно, не було всіх необхідних компонентів для зародження життя. Учені вважають, що вони прибули до нас унаслідок катастрофічного зіткнення із сусідньою планетою розміром із Марс.

Теорії про зіткнення ранньої Землі й тіла розміром з Марс, відомого як Тея, висувалися десятиліттями, особливо в суперечках про те, як Місяць міг утворитися з уламків, що з'явилися в результаті зіткнення. У новому дослідженні вчені стверджують, що знайшли докази того, що Тея принесла на Землю деякі ключові компоненти, необхідні для зародження життя понад 4 мільярди років тому, пише Live Science.

Вирішальне зіткнення в історії Землі

Згідно з новим дослідженням, рання Земля була неживою пустелею, нездатною підтримувати життя, поки велике зіткнення протопланети не принесло необхідні компоненти.

За словами провідного автора дослідження Паскаля Крутташа, вони з колегами дійшли висновку, що ударне тіло, яке утворило Місяць, Тея, виникло далі в Сонячній системі, ніж Земля. Воно також було багате на летючі речовини, що стало ключовим для зародження життя на нашій планеті.

Летючі речовини — хімічні сполуки, які легко випаровуються, наприклад, водень і вуглець, але також вважаються будівельними блоками життя. Ближче до Сонця температура занадто висока для конденсації цих речовин, а тому вони залишалися в газоподібному стані поблизу ранньої Землі та інших кам'янистих планет. Однак далі від Сонця летючі речовини удосталь присутні на газових гігантах, таких як Юпітер і Сатурн, а також на кометах і астероїдах.

Таким чином, учені дійшли висновку, що Тея мала велике значення для нашої планети. Ба більше, команда вважає, що саме Тея доставила на Землю необхідні леткі речовини, що стали основними будівельними блоками.

Під час дослідження вчені використовували хімічну модель для вивчення ізотопів із метеоритів, а також із гірських порід на Землі. Команда також зосередилася на радіоактивному розпаді ізотопу марганцю, який існував у ранній Сонячній системі й повільно розпадався до хрому — це зайняло кілька мільйонів років. Зазначимо, що ця часова шкала розпаду дала змогу вченим точно відстежити перші 15 мільйонів років формування Землі.

Як життя зародилося на Землі

З'ясування того, як життя потрапило на Землю і зберігалося на ній мільярди років — складне завдання. За словами Крутташа, наша планета також є єдиною, на якій життя зародилося і підтримувалося протягом кількох мільярдів років. Утім, досі залишається незрозумілим, які процеси відбувалися в історії нашої планети.

Тепер нове дослідження ранньої Сонячної системи дає нові підказки вченим. На початку свого шляху протоземля і планети, що зростають поблизу, швидко змінювалися протягом перших 3 мільйонів років свого існування в результаті обміну пилом і газом за допомогою випаровування і конденсації.

Однак команда виявила, що цей обмін майже повністю припинився через 3 мільйони років, тому що перші кам'янисті та газові планети поглинули більшу частину вільної матерії в Сонячній системі. Простими словами, чим ближче планети були до Сонця, тим більше вони були збіднені летючими елементами. Таким чином летючі речовини Землі повинні були надходити з великого джерела, такого як Тея, яка, як вважається, зіткнулася із Землею близько 4,5 мільярда років тому.

Ще одним важливим наслідком результатів є те, що існування життя на екзопланетах, подібних до нашої, може бути ускладнене з огляду на те, що більшість летких речовин, можливо, утворилося в іншому регіоні Сонячної системи.

Інше дослідження, публікація якого запланована на 15 листопада, припускає, що Тея принесла на Землю багато води і її сліди досі зберігаються в мантії Землі.

