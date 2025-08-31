Критические изменения в Антарктике: эксперты заявили об угрозе для пингвинов и тюленей из-за движения айсберга

Крупнейший в мире айсберг A23a, площадь которого составляет около 1,4 тысячи квадратных миль, продолжает дрейфовать в Антарктическом океане и вызывает серьезную обеспокоенность ученых.

Огромная ледяная масса, сопоставимая по размерам с Лос-Анджелесом и заметная из космоса, демонстрирует признаки ускоренного разрушения. На ее поверхности образовались водные бассейны, что свидетельствует о стремительном таянии льда. Об этом сообщает издание Unilad.

Исследователи Австралийского национального университета предупреждают, что процесс распада A23a может привести к катастрофическим последствиям для будущих поколений.

"Быстрые изменения уже наблюдаются во льдах, океанах и экосистемах Антарктики, и они будут усиливаться с дальнейшим повышением глобальной температуры", — отметила профессор Нерили Абрам, ведущий автор исследования.

Согласно прогнозам Британской антарктической службы, в ближайший месяц айсберг достигнет континентального шельфа у острова Южная Георгия. Ученые отмечают, что если он застрянет в этих водах, это создаст угрозу для местной фауны. В частности, пингвины и тюлени могут лишиться доступа к кормовым угодьям, что поставит под угрозу их размножение и выживание.

Эксперты подчеркивают, что дальнейшее поведение айсберга зависит от океанских течений. Однако уже сейчас ясно: разрушение A23a станет наглядным свидетельством масштабных изменений в Антарктике и их долгосрочного воздействия на глобальную климатическую систему.

