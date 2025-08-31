Критичні зміни в Антарктиці: експерти заявили про загрозу для пінгвінів і тюленів через рух айсберга

Найбільший у світі айсберг A23a, площа якого становить близько 1,4 тисячі квадратних миль, продовжує дрейфувати в Антарктичному океані та викликає серйозну стурбованість учених.

Величезна крижана маса, яку можна порівняти за розмірами з Лос-Анджелесом і яку помітно з космосу, демонструє ознаки прискореного руйнування. На її поверхні утворилися водні басейни, що свідчить про стрімке танення льоду. Про це повідомляє видання Unilad.

Дослідники Австралійського національного університету попереджають, що процес розпаду A23a може призвести до катастрофічних наслідків для майбутніх поколінь.

"Швидкі зміни вже спостерігаються в льодах, океанах та екосистемах Антарктики, і вони посилюватимуться з подальшим підвищенням глобальної температури", — зазначила професорка Нерілі Абрам, провідна авторка дослідження.

Згідно з прогнозами Британської антарктичної служби, найближчого місяця айсберг досягне континентального шельфу біля острова Південна Георгія. Учені зазначають, що якщо він застрягне в цих водах, це створить загрозу для місцевої фауни. Зокрема, пінгвіни і тюлені можуть втратити доступ до кормових угідь, що поставить під загрозу їхнє розмноження і виживання.

Експерти наголошують, що подальша поведінка айсберга залежить від океанських течій. Однак уже зараз зрозуміло: руйнування A23a стане наочним свідченням масштабних змін в Антарктиці та їхнього довгострокового впливу на глобальну кліматичну систему.

