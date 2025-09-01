В гробнице в Перу нашли связанные скелеты: веревки были на их шее и руках (фото)

Археологи обнаружили странную гробницу в Перу, внутри которой были найдены связанные скелеты. Веревками были связаны шея и руки людей.

Останки дюжины людей были найдены во время раскопок в Перу, их возраст составляет около 2300 лет. На некоторых человеческих останках были найдены следы жертвоприношений, пишет LiveScience.

«Способ, с помощью которого тела поместили в гробницу, был достаточно необычен. Тела были повернуты лицом к земле, что достаточно необычно для захоронений в доисторических Андах», - говорит профессор археологии Национального университета Сан-Маркоса Генри Танталеан.

У некоторых скелетов также был проломлен череп, а другие были похоронены с веревками на шее, а их руки были связаны за спиной. По словам археологов, это все указывает на то, что несчастные были принесены в жертву.

Некоторые останки были захоронены вниз лицом Фото: Henry Tantaleán

«Эти жертвы не сопровождались никакими подношениями или погребальным инвентарем, что также довольно необычно для этих мест», - говорит археолог.

Танталеан и его команда нашли захоронение невдалеке от храмового комплекса Пуэмапе на северо-западном побережье Перу. Раскопки на месте велись целый год. Несмотря на то, что возраст храма находится в пределах 3 тыс. лет, найденные рядом захоронения датируются более поздним периодов, около 400–200 гг. до н.э. Вероятно, храм был заброшен еще до того, как рядом с ним были принесены человеческие жертвы.

«Люди могли быть принесены в жертву этому древнему месту поклонения», - добавил ученый.

Он также говорит, что очень мало информации удалось получить о тех людях, которые были принесены в жертву. Археологи предполагают, что это могли быть местные жители, хотя они также могли прийти из соседней долины.

Команда ученых все еще анализирует найденные скелеты. В планах у Танталеана провести анализ ДНК, чтобы получить больше информации о том, кем были эти люди. Команда также изучает найденную в храмовом комплексе керамику, остатки животных и растений.

