У гробниці в Перу знайшли зв'язані скелети: мотузки були на їхніх шиї та руках (фото)

Археологи виявили дивну гробницю в Перу, усередині якої було знайдено зв'язані скелети. Мотузками були зв'язані шия і руки людей.

Останки дюжини людей були знайдені під час розкопок у Перу, їхній вік становить близько 2300 років. На деяких людських останках були знайдені сліди жертвоприношень, пише LiveScience.

"Спосіб, за допомогою якого тіла помістили в гробницю, був досить незвичайний. Тіла були повернуті обличчям до землі, що досить незвично для поховань у доісторичних Андах", — каже професор археології Національного університету Сан-Маркоса Генрі Танталеан.

У деяких скелетів також був проломлений череп, а інші були поховані з мотузками на шиї, а їхні руки були зв'язані за спиною. За словами археологів, це все вказує на те, що нещасні були принесені в жертву.

Деякі останки були поховані вниз обличчям Фото: Henry Tantaleán

"Ці жертви не супроводжувалися жодними підношеннями або похоронним реманентом, що також досить незвично для цих місць", — каже археолог.

Танталеан і його команда знайшли поховання неподалік від храмового комплексу Пуемапе на північно-західному узбережжі Перу. Розкопки на місці велися цілий рік. Попри те що вік храму перебуває в межах 3 тис. років, знайдені поруч поховання датуються пізнішим періодом, близько 400-200 рр. до н.е. Ймовірно, храм був покинутий ще до того, як поруч із ним було принесено людські жертви.

"Люди могли бути принесені в жертву цьому стародавньому місцю поклоніння", — додав учений.

Він також каже, що дуже мало інформації вдалося отримати про тих людей, які були принесені в жертву. Археологи припускають, що це могли бути місцеві жителі, хоча вони також могли прийти із сусідньої долини.

Команда вчених все ще аналізує знайдені скелети. У планах у Танталеана провести аналіз ДНК, щоб отримати більше інформації про те, ким були ці люди. Команда також вивчає знайдену в храмовому комплексі кераміку, залишки тварин і рослин.

