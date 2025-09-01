Люди неправильно стирают одежду: эксперт предостерегает от кондиционера для белья

Эксперты утверждают, что большинство людей стирают одежду неправильно. Также они не рекомендуют использовать во время стирки кондиционер для белья.

Related video

По словам старшего научного сотрудника и автор “Which?” Ребекки Джейкман, кондиционер для белья будет накапливаться со временем на одежде, что может вызывать раздражения кожи, пишет Daily Mail.

“Он оставляет налет на тканях, который со временем накапливается. Это не только затрудняет стирку самой одежды, но также не дает полотенцам впитывать воду, когда мы ими пользуемся. Конционер для белья также может раздражать чувствительную кожу”, - говорит Джейкман.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Также эксперт говорит, что многие люди во время стирки используют слишком много стирального порошка или капсул.

“Добавление небольшого количества порошка может показаться плохой идеей, но это совсем не так. Если вы используете слишком много средства, после полоскания на одежде будет оставаться много моющего средства”, - отмечает эксперт.

На светлых вещах остатки порошка могут быть незаметными, но на темной одежде будут оставаться крупинки порошка, либо пятна от жидких капсул для стирки. Некоторые порошки также могут раздражать кожу, как и кондиционер для одежды.

“Использование слишком большого количества стирального порошка может стать настоящей проблемой, если ваша кожа чувствительна к химическим вещества, которые входят в состав продукта”, - предупреждает Джейкман.

По ее словам, необходима всего одна столовая ложка порошка для одной небольшой загрузки стиральной машины. Если же она загружена полностью, то понадобится всего две столовые ложки порошка.

“В инструкции к вашей стиральной машине четко указано, сколько порошка необходимо использовать. Количество будет варьироваться в зависимости от программы, которую вы выбираете”, - добавляет эксперт.

Она советует не сыпать порошок “на глаз”, а пользоваться мерным стаканчиком.

Напомним, эксперты объяснили, как часто нужно стирать джинсы. Эксперты уверяют, что любимую пару джинс можно вовсе не стирать и рассказывают, как обойтись без стиральной машины.