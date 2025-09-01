Люди неправильно перуть одяг: експерт застерігає від кондиціонера для білизни

Експерти стверджують, що більшість людей перуть одяг неправильно. Також вони не рекомендують використовувати під час прання кондиціонер для білизни.

За словами старшого наукового співробітника та авторки "Which?" Ребекки Джейкман, кондиціонер для білизни буде накопичуватися згодом на одязі, що може викликати подразнення шкіри, пише Daily Mail.

"Він залишає наліт на тканинах, який з часом накопичується. Це не тільки ускладнює прання самого одягу, але також не дає рушникам вбирати воду, коли ми ними користуємося. Кондиціонер для білизни також може подразнювати чутливу шкіру", — каже Джейкман.

Також експерт каже, що багато людей під час прання використовують занадто багато прального порошку або капсул.

"Додавання невеликої кількості порошку може здатися поганою ідеєю, але це зовсім не так. Якщо ви використовуєте занадто багато засобу, після полоскання на одязі залишатиметься багато мийного засобу", — зазначає експерт.

На світлих речах залишки порошку можуть бути непомітними, але на темному одязі залишатимуться крупинки порошку або плями від рідких капсул для прання. Деякі порошки також можуть подразнювати шкіру, як і кондиціонер для одягу.

"Використання занадто великої кількості прального порошку може стати справжньою проблемою, якщо ваша шкіра чутлива до хімічних речовин, які входять до складу продукту", — попереджає Джейкман.

За її словами, необхідна всього одна столова ложка порошку для одного невеликого завантаження пральної машини. Якщо ж вона завантажена повністю, то знадобиться всього дві столові ложки порошку.

"В інструкції до вашої пральної машини чітко вказано, скільки порошку необхідно використовувати. Кількість варіюватиметься залежно від програми, яку ви обираєте", — додає експерт.

Вона радить не сипати порошок "на око", а користуватися мірним стаканчиком.

