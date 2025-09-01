Что пчелы несут домой в своих "продуктовых сумках": насекомые тщательно следят за рационом

Новое исследование показало, что дикие пчелы очень тщательно следят за свои рационом. Они выбирают разные цветы, чтобы сбалансировать потребление белков, жиров и углеводов.

На протяжении 8 лет ученые наблюдали за восемью видами диких шмелей в Скалистых горах Колорадо. Команда из Северо-Западного университета и Чикагского ботанического сада наблюдала за тем, какие цветы каждый вид пчел предпочитал больше. Далее ученые собрали образцы пыльцы с этих цветов, чтобы выяснить, сколько питательных веществ в них содержалось, пишет The Guardian.

Лабораторный анализ был сосредоточен на макронутриентах в образцах пыльцы. Таким образом ученые смогли рассчитать количество белков, жиров и углеводов в них. Во время анализа были обнаружены четкие закономерности.

Также удалось выяснить, что содержание питательных веществ в пыльце менялось с каждым сезоном. В основном, изменения касались содержания белка в пыльце. Некоторые растения содержали лишь 17% белка, а другие до 86%.

Весной цвета содержали больше белка, а позднелетние цветы содержали больше жиров и углеводов.

«Вся пыльца содержит белки, жиры и углеводы, но каждая имеет разный набор микроэлементов. Некоторые виды очень богаты белком, как стейк. Другие больше похожи на салат», - говорит ведущий автор исследования Джастин Бейн.

Различия в предпочтениях пел также зависели и от вида. К примеру, крупные пчелы с длинным хоботком чаще всего выбирали пыльцу с высоким уровнем белка и низким содержанием сахаров и жиров. Пчелы же с меньшим хоботком предпочитали пыльцу богатую углеводами и жирами.

Некоторые виды пчел меняли свой рацион по мере того, как их колонии росли, а это значит, что их предпочтения менялись в зависимости от сезона.

«Теперь у нас есть лучшее представление о том, что пчёлы приносят домой в своих продуктовых сумках. Хотя эта работа посвящена одной экосистеме Скалистых гор, она рисует очень важную картину, на которой учёные могут основываться», - говорит старший автор исследования Пол Карадонна.

