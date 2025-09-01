Що бджоли несуть додому у своїх "продуктових сумках": комахи ретельно стежать за раціоном

Нове дослідження показало, що дикі бджоли дуже ретельно стежать за свої раціоном. Вони вибирають різні квіти, щоб збалансувати споживання білків, жирів і вуглеводів.

Протягом 8 років учені спостерігали за вісьмома видами диких джмелів у Скелястих горах Колорадо. Команда з Північно-Західного університету та Чиказького ботанічного саду спостерігала за тим, яким квітам кожен вид бджіл надавав найбільше переваг. Далі вчені зібрали зразки пилку з цих квітів, щоб з'ясувати, скільки поживних речовин у них містилося, пише The Guardian.

Лабораторний аналіз був зосереджений на макронутрієнтах у зразках пилку. Таким чином вчені змогли розрахувати кількість білків, жирів і вуглеводів у них. Під час аналізу було виявлено чіткі закономірності.

Також вдалося з'ясувати, що вміст поживних речовин у пилку змінювався з кожним сезоном. Здебільшого, зміни стосувалися вмісту білка в пилку. Деякі рослини містили лише 17% білка, а інші до 86%.

Навесні кольори містили більше білка, а пізньолітні квіти містили більше жирів і вуглеводів.

"Увесь пилок містить білки, жири та вуглеводи, але кожен має різний набір мікроелементів. Деякі види дуже багаті на білок, як стейк. Інші більше схожі на салат", — каже провідний автор дослідження Джастін Бейн.

Відмінності в уподобаннях бджіл також залежали й від виду. Наприклад, великі бджоли з довгим хоботком найчастіше обирали пилок з високим рівнем білка і низьким вмістом цукрів і жирів. Бджоли ж з меншим хоботком надавали перевагу пилку багатому на вуглеводи та жири.

Деякі види бджіл змінювали свій раціон у міру того, як їхні колонії зростали, а це означає, що їхні вподобання змінювалися залежно від сезону.

"Тепер у нас є краще уявлення про те, що бджоли приносять додому у своїх продуктових сумках. Хоча ця робота присвячена одній екосистемі Скелястих гір, вона малює дуже важливу картину, на якій науковці можуть ґрунтуватися", — каже старший автор дослідження Пол Карадонна.

