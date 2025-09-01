Великая французская революция и вулкан в Исландии: ученые выяснили, что их связывает

Исследование показало, что крупные извержения вулканов и даже изменения в активности Солнца могли подготовить почву для самых известных восстаний в мире. Среди них оказалась даже Великая французская революция.

Related video

Ученые давно предполагали, что суровые климатические изменения приводили в прошлом к социальному хаосу, голоду и болезням, пишет New Scientist.

Один из таких суровых периодов в истории начался в результате Малого ледникового периода, который охватил регионы Северного полушария, в частности Европу и Северную Америку. Этот ледниковый период продлился с 1250 по 1860 год. В это время температура упала в среднем на 1,75 °C, при этом количество осадков выросло вдвое. В результате, сельское хозяйство пришло в упадок.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Автор исследования Дэвид Каневски из Тулузского университета во Франции со своей командой изучил историю 140 крупных восстаний. Ученые сравнили время этих массовых волнений с данными о солнечной активности, извержениях вулканов, изменения климата, а также с колебаниями цен на зерно и хлеб.

«Мы исследовали, согласуются ли всплески волнений с изменением окружающей среды и проблемами, которые они создают для общества», — говорит Каневски.

Собранные данные показали, что самые холодные отрезки Малого ледникового периода совпадают со значительным ростом числа восстаний.

«Мы также обнаружили, что за крупными извержениями вулканов, которые временно охлаждают климат, следовал статистически значимый социальный хаос. Данные о солнечных пятнах, отслеживающие активность Солнца и его циклы, показали, что уменьшение количества солнечных пятен, связанное с более низкими глобальными температурами, совпадает с увеличением числа восстаний», - подчеркивает Каневски.

Когда температура понижалась на 0,6–0,7 °C из-за вулканов или уменьшения солнечных пятен, в этот год происходило на 0,72 больше случаев восстаний. Такие же результаты наблюдались, когда уменьшалось количество осадков.

Но самая сильная связь была найдена учеными, когда они сравнили количество революций с ценами на пшеницу и ячмень. Скачки цен на эту продукцию увеличивали число восстаний на 1,16 в год.

Таким образом, один из самых крупных периодов социальных потрясений начался в июне 1783 года, когда произошло извержение исландского вулкана Лаки. Это привело к увеличению уровня диоксида серы в атмосфере и вызвало продолжительное и сильное похолодание.

В период особых холодов, который длился с 1788 по 1798 год, наблюдался пик восстаний, среди которых была и Великая французская революция.

Авторы исследования говорят, что собранные ими данные могут дать представление о проблемах, с которыми могут столкнуться современные люди из-за изменения климата.

«Сегодняшнее изменение климата может быть гораздо более разрушительным», - подытожили ученые.

Напомним, названа настоящая причина краха Римской империи. Найдены доказательства того, что "малый ледниковый период" поспособствовал краху Римской империи, который произошел 572 года назад. Такие изменения климата сделали империю уязвимой перед политической нестабильность, экономическим спадом и другими негативными факторами.