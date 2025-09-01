Велика французька революція і вулкан в Ісландії: вчені з'ясували, що їх пов'язує

Дослідження показало, що великі виверження вулканів і навіть зміни в активності Сонця могли підготувати ґрунт для найвідоміших повстань у світі. Серед них виявилася навіть Велика французька революція.

Учені давно припускали, що суворі кліматичні зміни призводили в минулому до соціального хаосу, голоду і хвороб, пише New Scientist.

Один із таких суворих періодів в історії розпочався внаслідок Малого льодовикового періоду, який охопив регіони Північної півкулі, зокрема Європу та Північну Америку. Цей льодовиковий період тривав з 1250 по 1860 рік. У цей час температура впала в середньому на 1,75 °C, при цьому кількість опадів зросла вдвічі. У результаті, сільське господарство занепало.

Автор дослідження Девід Канєвскі з Тулузького університету у Франції зі своєю командою вивчив історію 140 великих повстань. Науковці порівняли час цих масових заворушень із даними про сонячну активність, виверження вулканів, зміни клімату, а також із коливаннями цін на зерно та хліб.

"Ми досліджували, чи узгоджуються сплески хвилювань зі зміною довкілля та проблемами, які вони створюють для суспільства", — каже Канєвскі.

Зібрані дані показали, що найхолодніші відрізки Малого льодовикового періоду збігаються зі значним зростанням кількості повстань.

"Ми також виявили, що за великими виверженнями вулканів, які тимчасово охолоджують клімат, слідував статистично значущий соціальний хаос. Дані про сонячні плями, що відстежують активність Сонця і його цикли, показали, що зменшення кількості сонячних плям, пов'язане з більш низькими глобальними температурами, збігається зі збільшенням кількості повстань", — підкреслює Канєвскі.

Коли температура знижувалася на 0,6-0,7 °C через вулкани або зменшення сонячних плям, у цей рік відбувалося на 0,72 більше випадків повстань. Такі самі результати спостерігалися, коли зменшувалася кількість опадів.

Але найсильніший зв'язок був знайдений вченими, коли вони порівняли кількість революцій з цінами на пшеницю і ячмінь. Стрибки цін на цю продукцію збільшували кількість повстань на 1,16 на рік.

Таким чином, один із найбільших періодів соціальних потрясінь розпочався в червні 1783 року, коли сталося виверження ісландського вулкана Лакі. Це призвело до збільшення рівня діоксиду сірки в атмосфері та спричинило тривале й сильне похолодання.

У період особливих холодів, який тривав з 1788 по 1798 рік, спостерігався пік повстань, серед яких була і Велика французька революція.

Автори дослідження кажуть, що зібрані ними дані можуть дати уявлення про проблеми, з якими можуть зіткнутися сучасні люди через зміну клімату.

"Сьогоднішня зміна клімату може бути набагато більш руйнівною", — підсумували вчені.

Нагадаємо, названо справжню причину краху Римської імперії. Знайдено докази того, що "малий льодовиковий період" посприяв краху Римської імперії, який стався 572 роки тому. Такі зміни клімату зробили імперію вразливою перед політичною нестабільність, економічним спадом та іншими негативними факторами.