Назван главный компонент формулы идеального отпуска: никаких электронных писем

В новом исследовании ученые разработали формулу идеального отпуска, которая может помочь тем, кто еще не успел отдохнуть этим летом. Исследователи назвали ключевые моменты, которые сделают отдых еще лучше.

Исследователи из easyJet Holidays опросили 2000 человек, каким они видят свой идеальный отпуск. На основе этого опроса эксперт по здоровому образу жизни доктор Энди Коул составил список "ингредиентов" для спокойного и эффективного отдыха, пишет Daily Mail.

Формула идеального отдыха

По мнению доктора Энди Коула формула идеального отпуска действительно существует и включает в себя:

6,1 часа сна;

4,8 часа солнечного света;

2,2 часа физической активности;

3,9 часа без экранов.

Однако это еще не все. Исследователи пришли к выводу, что идеальной для отдыха является погода с температурой около 25°C, легким ветерком и полное отсутствие электронных писем. Ключевым ингредиентом этой формулы также считается расслабление здесь и сейчас, а не переживание по поводу того, сколько времени стоит провести с друзьями или семьей.

Доктор Коул рекомендует проводить 70% отпуска с семьей, а остальные 30% — сосредоточиться на себе. Путешественникам также советуют потреблять не менее трех литров воды в день и ежедневно баловать себя сладостями.

Как насладиться отдыхом в полной мере

По словам доктора Энди Коула, человеческий мозг отлично умеет предвкушать, а это значит, что мы способны начать наслаждаться отпуском с момента его бронирования и сохранять эту радость еще долго после его завершения.

Это может объяснить, почему некоторые люди чувствуют себя так, будто переходят в некий "режим отпуска", как только оказываются в аэропорту. Для других это ощущение может быть связано с выходом из самолета или погружением в бассейн. Однако результаты опроса показывают, что в среднем людям требуется около двух дней, чтобы отключиться от работы.

Результаты исследования также показывают, что наиболее популярным является отпуск на пляже, а за ним следует плавание в бассейне. Другие высоко оцененные занятия включают посещение культурных памятников, дегустацию местной кухни, отдых на шезлонге и чтение книги. Кроме того, людям нравится наблюдать восход солнца, исследовать местные магазины, фотографировать и ходить в походы.

