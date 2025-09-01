Названо головний компонент формули ідеальної відпустки: жодних електронних листів

У новому дослідженні вчені розробили формулу ідеальної відпустки, яка може допомогти тим, хто ще не встиг відпочити цього літа. Дослідники назвали ключові моменти, які зроблять відпочинок ще кращим.

Дослідники з easyJet Holidays опитали 2000 осіб, якою вони бачать свою ідеальну відпустку. На основі цього опитування експерт зі здорового способу життя доктор Енді Коул склав список "інгредієнтів" для спокійного та ефективного відпочинку, пише Daily Mail.

Формула ідеального відпочинку

На думку доктора Енді Коула формула ідеальної відпустки справді існує і містить у собі:

6,1 години сну;

4,8 години сонячного світла;

2,2 години фізичної активності;

3,9 години без екранів.

Однак це ще не все. Дослідники дійшли висновку, що ідеальною для відпочинку є погода з температурою близько 25°C, легким вітерцем і повна відсутність електронних листів. Ключовим інгредієнтом цієї формули також вважається розслаблення тут і зараз, а не переживання з приводу того, скільки часу варто провести з друзями чи родиною.

Доктор Коул рекомендує проводити 70% відпустки з сім'єю, а решту 30% — зосередитися на собі. Мандрівникам також радять споживати щонайменше три літри води на день і щодня балувати себе солодощами.

Як насолодитися відпочинком повною мірою

За словами доктора Енді Коула, людський мозок чудово вміє смакувати, а це означає, що ми здатні почати насолоджуватися відпусткою з моменту її бронювання і зберігати цю радість ще довго після її завершення.

Це може пояснити, чому деякі люди почуваються так, ніби переходять у якийсь "режим відпустки", щойно опиняються в аеропорту. Для інших це відчуття може бути пов'язане з виходом із літака або зануренням у басейн. Однак результати опитування показують, що в середньому людям потрібно близько двох днів, щоб відключитися від роботи.

Результати дослідження також показують, що найпопулярнішою є відпустка на пляжі, а за нею слідує плавання в басейні. Інші високо оцінені заняття включають відвідування культурних пам'яток, дегустацію місцевої кухні, відпочинок на шезлонгу і читання книги. Крім того, людям подобається спостерігати схід сонця, досліджувати місцеві магазини, фотографувати та ходити в походи.

