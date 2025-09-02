"Не для выносливости": эксперты объяснили, может ли истребитель облететь всю планету в один заход

Истребитель не может облететь мир без дозаправки, поскольку длина экватора Земли составляет около 40 000 километров.

А истребители с наибольшей дальностью полета могут пролететь примерно 3500 километров без необходимости в дозаправке, пишет Wion.

"Истребители разработаны для скорости и маневренности, а не для выносливости. Они имеют достаточно топлива для боевых миссий, длящихся несколько часов, а не для непрерывного полета в течение нескольких дней. F-15E Strike Eagle имеет одну из самых больших дальностей полета среди истребителей, способный пролететь около 4400 километров с внешними топливными баками. Однако это все равно составляет лишь около 11 процентов от расстояния, необходимого для облета земного шара", — пояснили эксперты.

Даже если борт будет дозаправлен в воздухе, в вопросе полета вокруг Земли на истребителе есть еще один фактор: пилоты. Им нужен отдых, еда, а также возможность сходить в туалет.

"Физическая и психическая нагрузка от многодневного полета была бы чрезмерной и опасной", — говорится в материале.

Авиаспециалисты подчеркнули, что некоторым самолетам под силу облететь мир без остановок — однако они были разработаны специально для длительных полетов. В частности, такое путешествие в 1986 году совершил самолет Voyager. Длилось оно 9 дней.

"Теоретически истребители могут облететь земной шар с несколькими остановками для дозаправки. Однако это потребовало бы значительной логистической поддержки и было бы чрезвычайно дорогим. Это непрактично для военных операций. Поэтому, хотя идея звучит впечатляюще, истребители просто не предназначены для кругосветных путешествий. Их назначение — боевая эффективность, а не рекорды выносливости. Для дальних путешествий нужны совсем другие самолеты", — подчеркнули авторы материала.

