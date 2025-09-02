"Не для витривалості": експерти пояснили, чи може винищувач облетіти всю планету в один захід

Винищувач не може облетіти світ без дозаправки, оскільки довжина екватора Землі становить близько 40 000 кілометрів.

А винищувачі з найбільшою дальністю польоту можуть пролетіти приблизно 3500 кілометрів без потреби в дозаправці, пише Wion.

"Винищувачі розроблені для швидкості та маневреності, а не для витривалості. Вони мають достатньо палива для бойових місій, що тривають кілька годин, а не для безперервного польоту протягом декількох днів. F-15E Strike Eagle має одну з найбільших дальностей польоту серед винищувачів, здатний пролетіти близько 4400 кілометрів із зовнішніми паливними баками. Однак це все одно становить лише близько 11 відсотків від відстані, необхідної для обльоту земної кулі", — пояснили експерти.

Навіть якщо борт буде дозаправлений в повітрі, у питанні польоту довкола Землі на винищувачі є ще один фактор: пілоти. Їм потрібен відпочинок, їжа, а також можливість сходити в туалет.

"Фізичне та психічне навантаження від багатоденного польоту було б надмірним і небезпечним", — йдеться в матеріалі.

Авіафахівці підкреслили, що деяким літакам під силу облетіти світ без зупинок — проте вони були розроблені спеціально для тривалих польотів. Зокрема, таку подорож у 1986 році зробив літак Voyager. Тривала вона 9 днів.

"Теоретично винищувачі можуть облетіти земну кулю з декількома зупинками для дозаправки. Однак це вимагало б значної логістичної підтримки і було б надзвичайно дорогим. Це непрактично для військових операцій. Тож, хоча ідея звучить вражаюче, винищувачі просто не призначені для кругосвітніх подорожей. Їхнє призначення — бойова ефективність, а не рекорди витривалості. Для далеких подорожей потрібні зовсім інші літаки", — наголосили автори матеріалу.

