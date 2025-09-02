Назван смертельно опасный овощ для кошек: он есть на каждой кухне

Исследование показало, что употребление лука домашними кошками может обернуться серьезными проблемами со здоровьем. Ученые просят владельцев кошек внимательно проверить их корма.

Новое исследование было опубликовано в научном журнале Discover Animal, в нем описывается крайне тяжелый случай анемии у кошки. Помимо потери аппетита и вялости у кошки было диагностировано разрушение эритроцитов, что потребовало срочного медицинского вмешательства, пишет Independent.

Сперва анализ крови показал необычное снижение количества эритроцитов у кошки, что было похоже на гемолитическую анемию. Такие проблемы со здоровье у кошки начались после того, как она начала есть лук. Дело в том, что он содержит токсичные для кошек соединения, такие как тиосульфат. Это соединение разрушает эритроциты, объяснили ветеринары из итальянской клиники Clinica Veterinaria Colombo.

Анализ крови подтвердил этот диагноз. В крови кошки были найдены скопления денатурированных молекул гемоглобина, которые также называются тельцами Хайнца (ТГ). Они свидетельствуют об окислительном повреждении эритроцитов.

Также проведенные анализы показали наличие в крови кошки “клеток-призраков” – это остатки эритроцитов, которые полностью утратили свое содержимое.

“Этот случай наглядно показывает, что употребление лука кошками может приводить к анемии с серьезными последствиями для эритроцитов. В данном случае у пациента наблюдался большой процент клеток-призраков и чрезвычайно крупных ТГ, которые ранее не были описаны”, - пишут ученые в своем исследовании.

Кошки – облигатные плотоядные животные, что означает, что для выживания им необходим животный белок. Их уникальный метаболический профиль делает животных очень чувствительными к некоторым продуктам питания. Иными словами, в организме кошек просто нет некоторых ферментов, которые помогали бы им переваривать лук и другие продукты.

Ученые призывают владельцев котов относиться очень осторожно к таким распространенными продуктами, как лук, чеснок и шоколад. Хозяев домашних животным призывают хранить эти продукты вдали от кошек, а также внимательно читать состав корма для животного.

