Названо смертельно небезпечний овоч для котів: він є на кожній кухні

Дослідження показало, що вживання цибулі домашніми кішками може обернутися серйозними проблемами зі здоров'ям. Вчені просять власників кішок уважно перевірити їхні корми.

Нове дослідження було опубліковано в науковому журналі Discover Animal, у ньому описується вкрай важкий випадок анемії у кішки. Крім втрати апетиту і млявості у кішки було діагностовано руйнування еритроцитів, що вимагало термінового медичного втручання, пише Independent.

Спершу аналіз крові показав незвичайне зниження кількості еритроцитів у кішки, що було схоже на гемолітичну анемію. Такі проблеми зі здоров'ям у кішки почалися після того, як вона почала їсти цибулю. Річ у тім, що вона містить токсичні для котів сполуки, такі як тіосульфат. Ця сполука руйнує еритроцити, пояснили ветеринари з італійської клініки Clinica Veterinaria Colombo.

Аналіз крові підтвердив цей діагноз. У крові кішки були знайдені скупчення денатурованих молекул гемоглобіну, які також називаються тільцями Хайнца (ТГ). Вони свідчать про окислювальне пошкодження еритроцитів.

Також проведені аналізи показали наявність у крові кішки "клітин-привидів" — це залишки еритроцитів, які повністю втратили свій вміст.

"Цей випадок наочно показує, що вживання цибулі кішками може призводити до анемії з серйозними наслідками для еритроцитів. У цьому випадку у пацієнта спостерігався великий відсоток клітин-привидів і надзвичайно великих ТГ, які раніше не були описані", — пишуть вчені у своєму дослідженні.

Кішки — облігатні м'ясоїдні тварини, що означає, що для виживання їм необхідний тваринний білок. Їхній унікальний метаболічний профіль робить тварин дуже чутливими до деяких харчових продуктів. Іншими словами, в організмі кішок просто немає деяких ферментів, які допомагали б їм перетравлювати цибулю та інші продукти.

Учені закликають власників котів ставитися дуже обережно до таких поширених продуктів, як цибуля, часник і шоколад. Господарів домашніх тварин закликають зберігати ці продукти подалі від котів, а також уважно читати склад корму для тварини.

