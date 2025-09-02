Математика утверждает, что жизни на Земле быть не должно: что показала новая модель

В новом исследовании математики решили изучить основополагающий вопрос науки, который касается того, как на Земле возникла жизнь из неживой материи. Результаты оказались неоднозначными.

Related video

Исследование провел Роберт Эндрес из Имперского колледжа Лондона, он разработал математическую модель. Она показала, что преобладающая теория о спонтанном возникновении жизни может быть ошибочной, пишет SciTechDaily.

Созданная модель наглядно показала всю колоссальную сложность зарождения структурированной биологической информации, когда жизни на Земле вовсе не существовало. Появление первой живой клетки было почти нереальным.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые предлагают представить, что кто-то собирается написать научную статью, печатая буквы на странице в хаотичном порядке. Гансы на успех данного предприятия становятся астрономически малыми.

С помощью теории информации и алгоритмической сложности, автор работы проанализировал, что потребовалось бы для того, чтобы появилась самая древняя живая клетка, или протоклетка. Модель показала, что такой процесс, предоставленный счастливой случайности в естественных условиях, кажется неосуществимым.

Иными словами, одной случайности в сочетании с химическими реакциями может быть недостаточным, чтобы объяснить зарождение жизни на Земле. Эндрес подчеркивает, что в природе все системы стремятся к беспорядку, а не к порядку, поэтому появление высокоструктурированных систем, которые нужны для жизни, сталкивается с препятствиями.

Авторы не утверждают, что появления жизни на нашей планете было невозможным, но указывает на то, что наших знание все еще недостаточно. Обнаружение физических принципов появления жизни остается одной из самых сложных задач современной науки.

В свете новых данных, так называемая научная гипотеза панспермия, выглядит логической альтернативой. Эта гипотеза предполагает, что жизнь на Землю была намеренно занесена развитыми внеземными цивилизациями.

Авторы также признаются, что панспермия противоречит принципу бритвы Оккама – научному принципу, который отдает предпочтение самому простому объяснению.

Новое исследование не отвергает возможности того, что жизнь на Земле появилась естественным путем. Вместо этого новый анализ указывает на то, что ученым видимо, придется открыть новые физические принципы или механизмы, которые смогли бы объяснить процесс формирования первой живой клетки на нашей планете.

Напомним, ученые рассчитали конечную продолжительность жизни биосферы. Если жизнь на планете переживет антропоцен, она в конечном итоге неизбежно столкнется с еще одной угрозой — теперь мы знаем, когда это произойдет.