Математика стверджує, що життя на Землі бути не повинно: що показала нова модель

У новому дослідженні математики вирішили вивчити основоположне питання науки, яке стосується того, як на Землі виникло життя з неживої матерії. Результати виявилися неоднозначними.

Related video

Дослідження провів Роберт Ендрес з Імперського коледжу Лондона, він розробив математичну модель. Вона показала, що переважаюча теорія про спонтанне виникнення життя може бути помилковою, пише SciTechDaily.

Створена модель наочно показала всю колосальну складність зародження структурованої біологічної інформації, коли життя на Землі зовсім не існувало. Поява першої живої клітини була майже нереальною.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Учені пропонують уявити, що хтось збирається написати наукову статтю, друкуючи літери на сторінці в хаотичному порядку. Ганси на успіх цього підприємства стають астрономічно малими.

За допомогою теорії інформації та алгоритмічної складності, автор роботи проаналізував, що знадобилося б для того, щоб з'явилася найдавніша жива клітина, або протоклітина. Модель показала, що такий процес, наданий щасливому випадку в природних умовах, здається нездійсненним.

Іншими словами, однієї випадковості в поєднанні з хімічними реакціями може бути недостатньо, щоб пояснити зародження життя на Землі. Ендрес підкреслює, що в природі всі системи прагнуть до безладу, а не до порядку, тому поява високоструктурованих систем, які потрібні для життя, стикається з перешкодами.

Автори не стверджують, що поява життя на нашій планеті була неможливою, але вказує на те, що наших знань все ще недостатньо. Виявлення фізичних принципів появи життя залишається одним із найскладніших завдань сучасної науки.

У світлі нових даних, так звана наукова гіпотеза панспермія, виглядає логічною альтернативою. Ця гіпотеза передбачає, що життя на Землю було навмисно занесено розвиненими позаземними цивілізаціями.

Автори також зізнаються, що панспермія суперечить принципу бритви Оккама — науковому принципу, який віддає перевагу найпростішому поясненню.

Нове дослідження не відкидає можливості того, що життя на Землі з'явилося природним шляхом. Замість цього новий аналіз вказує на те, що вченим, мабуть, доведеться відкрити нові фізичні принципи або механізми, які змогли б пояснити процес формування першої живої клітини на нашій планеті.

Нагадаємо, вчені розрахували кінцеву тривалість життя біосфери. Якщо життя на планеті переживе антропоцен, воно зрештою неминуче зіткнеться зі ще однією загрозою — тепер ми знаємо, коли це станеться.