В Мексике найден совершенно новый вид мамонтов: любили бродить в тропиках

Мамонтов ледникового периода, как правило, представляют бродящими по ледяным ландшафтам и умеренным равнинам. Но новая находка ученых показывает, что это не совсем так – эти гиганты были распространены и в тропиках.

Новая находка, по словам ученых, указывает на то, что древние мохнатые гиганты бороздили не только ледяные просторы и умеренные равнины. На самом деле североамериканские мамонты, как оказалось, были более генетически разнообразны и более широко распространены, чем считалось ранее, пишет IFLScience.

Новый вид тропического мамонта

В конце 2019 года во время строительства аэропорт на старой авиабазе Санта-Люсия к северу от Мехико, Мексика, строители обнаружили несколько крупных доисторических костей. Позже археологи продолжили раскопки и обнаружили не менее 200 колумбийских мамонтов (Mammuthus columbi), а также десятки других древних млекопитающих.

Отметим, что ранее колумбийские мамонты были найдены в некоторых прибрежных районах Центральной Америки, однако кости, обнаруженные в Санта-Люсии мамонты, выделялись качеством и количеством. Известно, что ДНК быстро разрушается в более теплом климате, однако недавно найденные образцы находились в удивительно хорошем состоянии, к тому же достижения в области анализа ДНК значительно облегчили их изучение.

В результате ученые получили первую в истории возможность изучить генетику тропических мамонтов, а результаты оказались поразительными.

Изучение генома тропического мамонта

В новом исследовании команда из Национального автономного университета Мексики изучила ДНК десятков колумбийских мамонтов, найденных в Мексиканском бассейне:

73 образца из Санта-Люсии;

10 образцов из Тульепека.

Далее ученые сравнили эти генетические последовательности с последовательностями колумбийских мамонтов из США и южной Канады, а также шерстистых мамонтов из Северной Евразии и самых северных районов Северной Америки.

Результаты показывают, что мексиканские мамонты представляют собой ранее неизвестную линию. Предполагается, что она берет свое начало 416 000 – 307 000 лет назад между мексиканской популяцией и северной популяцией колумбийских мамонтов. После этого, как показывает исследование, группы оставались в значительной степени обособленными и почти не смешивались друг с другом.

По словам исследователей, разница настолько велика, что мексиканскую популяцию на самом деле можно считать ранее совершенно неизвестным видом.

Отметим, что окаменелости колумбийских мамонтов, как правило, встречаются на территории от южной Канады, по всей территории США и далее в центральную Мексику. Некоторые из этих ареалов пересекались с ареалами их сородичей, шерстистых мамонтов (Mammuthus primigenius), которые обычно обитали в более северных районах континента, а также в северной Евразии.

