У Мексиці знайдено абсолютно новий вид мамонтів: любили блукати у тропіках

Мамонтів льодовикового періоду, як правило, уявляють такими, що блукали крижаними ландшафтами й помірними рівнинами. Але нова знахідка вчених показує, що це не зовсім так — ці гіганти були поширені та в тропіках.

Нова знахідка, за словами вчених, вказує на те, що стародавні волохаті гіганти борознили не тільки крижані простори й помірні рівнини. Насправді північноамериканські мамонти, як виявилося, були більш генетично різноманітними та більш широко поширеними, ніж вважалося раніше, пише IFLScience.

Новий вид тропічного мамонта

Наприкінці 2019 року під час будівництва аеропорту на старій авіабазі Санта-Люсія на північ від Мехіко, Мексика, будівельники виявили кілька великих доісторичних кісток. Пізніше археологи продовжили розкопки та виявили щонайменше 200 колумбійських мамонтів (Mammuthus columbi), а також десятки інших стародавніх ссавців.

Зазначимо, що раніше колумбійські мамонти були знайдені в деяких прибережних районах Центральної Америки, проте кістки, виявлені в Санта-Люсії мамонти, вирізнялися якістю та кількістю. Відомо, що ДНК швидко руйнується в теплішому кліматі, проте нещодавно знайдені зразки перебували в напрочуд гарному стані, до того ж досягнення в галузі аналізу ДНК значно полегшили їхнє вивчення.

У результаті вчені отримали першу в історії можливість вивчити генетику тропічних мамонтів, а результати виявилися дивовижними.

Вивчення геному тропічного мамонта

У новому дослідженні команда з Національного автономного університету Мексики вивчила ДНК десятків колумбійських мамонтів, знайдених у Мексиканському басейні:

73 зразки з Санта-Люсії;

10 зразків із Тульєпека.

Далі вчені порівняли ці генетичні послідовності з послідовностями колумбійських мамонтів зі США і південної Канади, а також шерстистих мамонтів з Північної Євразії та найпівнічніших районів Північної Америки.

Результати показують, що мексиканські мамонти являють собою раніше невідому лінію. Передбачається, що вона бере свій початок 416 000 — 307 000 років тому між мексиканською популяцією і північною популяцією колумбійських мамонтів. Після цього, як показує дослідження, групи залишалися значною мірою відокремленими й майже не змішувалися одна з одною.

За словами дослідників, різниця настільки велика, що мексиканську популяцію насправді можна вважати раніше абсолютно невідомим видом.

Зазначимо, що скам'янілості колумбійських мамонтів, як правило, зустрічаються на території від південної Канади, по всій території США і далі в центральну Мексику. Деякі з цих ареалів перетиналися з ареалами їхніх родичів, шерстистих мамонтів (Mammuthus primigenius), які зазвичай мешкали в більш північних районах континенту, а також у північній Євразії.

