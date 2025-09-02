Почему люди любят наблюдать за катастрофами и скандалами: это началось еще 25 млн лет назад

Одержимость людей реалити-шоу, историями в Instagram или подслушанными скандалами часто списывают на любопытство. Но новое исследование показало, что это совсем не так.

Новые данные говорят о том, что такой импульс может оказаться инструментом социального выживания, который существует уже на протяжении миллионов лет, пишет Scientific American.

Специалист по сравнительной и возрастной психологии из Калифорнийского университета в Санта-Барбаре Лора Льюис со своей командой решили исследовать истоки социального любопытства. В рамках эксперимента анализировалась реакция детей в возрасте 4-6 лет, а также взрослых шимпанзе на ролики с участием представителей того или иного вида.

Обе испытуемые группы с большим интересом наблюдали за социальным взаимодействием, но не за роликами, в которых участвовала всего одна особь. В некоторых случаях испытуемые даже отказывались от небольших вознаграждений в пользу первого типа роликов.

«Наши результаты говорят о том, что социальная информация важна, полезна и ценна для людей и других видов приматов. Это предполагает, что социальная информация также была важна для наших общих предков-приматов, живших около 25 миллионов лет назад, и что на протяжении миллионов лет получение социальной информации об окружающих было для приматов адаптивным процессом», - говорит Льюис.

Ученые также заметили другую закономерность среди детей, но не шимпанзе. По мере взросления мальчики больше интересовались сценами социальных конфликтов, а девочка предпочитали позитивное взаимодействие, такое как игра или груминг.

Авторы считают, что такая разница может отображать различные модели социализации и эволюционные факторы, которые характерны для людей.

Другое исследование изучило поведение длиннохвостых макак, которые наблюдали за своими сверстниками. Самки и самцы проявляли одинаково высокий интерес к агрессивным взаимодействиям, чем к миролюбивому сосуществованию.

Также самцы и самки уделяли больше внимания роликам, в которых были знакомые им особи.

По словам ведущего автора исследования из Утрехтского университета в Нидерландах Лизбет Стерк, последнее отражает очень человеческое поведение. Речь идет о случаях, когда люди больше интересуются социальной жизнью своих знакомых или же любимых ими кинозвезд.

Повышенный интерес к агрессивным взаимодействиям, видимо, помогает уловить какие-либо изменения в доминировании или же сигнал об угрозе. Это соответствует поведению людей, которые проявляют особый интерес к новостям о катастрофах и разного рода конфликтах.

«Отслеживание баланса сил в своей собственной группе, вероятно, имеет первостепенное значение для приматов, включая людей», — подытожила Стерк.

